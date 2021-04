Bourse: Une performance de 10,59% du BKR à fin mars

La sélection de valeurs de BMCE Capital Research (BKR) a réalisé une performance de 10,59% à fin mars 2021, contre +2,02% pour son benchmark (Masi RB).

« Dans un contexte difficile marqué par un manque de dynamisme du marché boursier, la sélection de valeur de BKR, capitalise sur sa nouvelle allocation 2021 et clôture le mois de mars sur une performance remarquable de 10,59% contre +2,02% pour son Benchmark le MASI-RB », indique la société de recherche dans son dernier « Strategy » du mois de mars.

Au niveau actuel, le portefeuille traite à 21,4x ses bénéfices, contre 20,5x pour le Masi et affiche un rendement (D/Y) de 3,1%, contre 3,2% pour le Masi, fait savoir la même source.

Par ailleurs, le document rappelle que la sélection de valeurs a fait l’objet de certains remaniements portant sur la sortie de la valeur HPS et l’affectation de sa pondération initiale à AtlantaSanad et Sothema en date du 25 mars pour les porter respectivement à 5% et à 9,5%.

Les gains du portefeuille de valeurs sont principalement redevables au bon comportement de Sothema avec une performance de +59,6%, des deux valeurs technologiques Microdata et Disway dont le portefeuille capte respectivement +20,3% et +46,3% de croissance, et de la Snep avec une performance de +23,7%.