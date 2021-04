Les radios régionales de Fès et de Tanger passent à la diffusion 24/24

À partir du premier ramadan de cette année 2021, les radios historiques de Fès et de Tanger passent à la diffusion 24/24, afin de concrétiser les objectifs généraux du service public médiatique.

Ce prolongement de diffusion permettra, de ce fait, à ces radios de renforcer la proximité et la communication continue avec leurs auditeurs, au niveau local et régional. Il adoptera des grilles de programmes riches et dédiés à la culture, aux arts, aux modes de vie, à l’histoire, aux sciences humaines, naturelles et techniques voire à d’autres domaines y compris les programmes religieux, indique la SNRT.

Ainsi, la radio de Tanger présentera 30 programmes et la radio de Fès 32 programmes. Elles seront caractérisées par la diversité, la proximité et aborderont les différentes questions ayant trait aux préoccupations des populations locales, toutes catégories confondues, en l’occurrence les femmes et les jeunes.

Elles présenteront également des pauses musicales, ludiques et sportives. Comme elles couvrent les manifestations culturelles et sportives à caractère régional.

A rappeler que ce prolongement de la diffusion s’inscrit dans le cadre de la transformation des stations régionales en radios régionales ayant leurs propres ondes de diffusion.

Dans cette perspective, 7 radios régionales ont déjà entamé la diffusion en 24/24h, en l’occurrence, les radios de Casablanca, Marrakech, Agadir, Dakhla, Laâyoun, Meknès et Oujda.