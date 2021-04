L’acteur Barhim Bouhlel et Zbarbooking poursuivis en état d’arrestation, mandat d’arrêt international émis pour Hedi Bouchenafa

Le président du Club des avocats du Maroc, Me Mourad El Ajouti, a affirmé que l’acteur franco-algérien Brahim Bouhlel et le snapchatteur franco-marocain Zbarbooking, impliqués dans l’affaire de la vidéo sexiste et humiliant des enfants marocains, sont en état d’arrestation.

« Le Procureur du Roi à Marrakech a décidé de poursuivre l’acteur Brahim Bouhlel et Le snapchatteur Zbarbooking en état d’arrestation » à Marrakech au Maroc, a-t-il indiqué dans un tweet.

Le Procureur du Roi à Marrakech a décidé de poursuivre l'acteur Brahim Bouhlel et Le snapchatteur Zbarbooking en état d'arrestation. — Mourad Elajouti (@Elajouti) April 7, 2021

Quant au troisième impliqué dans la vidéo, l’acteur franco-algérien, Hedi Bouchenafa, il a pris la fuite en France, quelques heures après que la vidéo commence à faire le buzz au Maroc.

Dans un autre tweet qui a été supprimé par la suite, le président du Club des avocats du Maroc, avait indiqué qu’un mandat d’arrêt international a été émis contre Hedi Benchenafa.

Les trois mis en cause, qui étaient en tournage pendant un mois au Maroc, ont filmé une vidéo en état d’ébriété et sous l’effet de drogues (selon les propres déclarations de l’acteur Benchenafa) où ils ont des propos diffamatoires, dégradants et insultants envers les Marocains et spécialement les Marocaines.

Dans cette vidéo trois enfants, deux garçons et une fillette, apparaissent et sont insultés également, et c’est l’utilisation de leur image sans leur consentement qui a été la goutte qui a fait déborder le vase pour les Marocains qui ont dénoncé un énième manifestation de haine.

Les Club des avocats du Maroc avait condamné « les propos haineux, abjects et racistes proférés à l’encontre des enfants du Maroc par des pseudos-humoristes/influenceurs » et plusieurs rappeurs et artistes français ont réagi à cette vidéo exprimant leur rejet total de ces propos racistes et intolérables.