Botola : Le Wydad s’impose face à Oued Zem et creuse l’écart en tête

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est imposé sur la pelouse du Rapide Oued Zem (RCOZ) (1-0), mercredi soir à Khouribga, lors de la 11e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Salaheddine Saidi a offert la victoire aux siens grâce à un but signé à la 37e minute.

Le WAC profite ainsi du faux pas de son dauphin le Raja (19 pts), défait (0-1) plus tôt à domicile face au Hassania d’Agadir, pour s’envoler en tête du classement général avec 25 unités. De son côté, le RCOZ, qui concède sa 5è défaite de la saison pour autant de nuls et une seule victoire, s’engouffre davantage aux bas-fond du classement (avant dernier/8 pts). Dans l’autre match disputé ce mercredi, l’Ittihad Tanger est allée, elle aussi, signer une précieuse victoire devant la Renaissance Berkane (2-1). Cette victoire a permis aux hommes de Driss Mrabet d’occuper la 4è loge (16 pts), à côté de l’AS FAR.