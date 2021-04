Forbes : les Riches s’enrichissent plus, Jeff Bezos première fortune avec 177 milliards de dollars

S’il y a bien une catégorie de la population mondiale qui a traversé la crise sanitaire sans encombre, c’est sans conteste, celle des milliardaires. La plupart d’entre eux sont parvenus au moins à stabiliser largement leur fortune, quand il ne l’ont pas vue augmenter de manière très significative.

Au total, le monde compte 2 755 milliardaires qui détiennent à eux tous 13,1 milliards de milliards de dollars, soit considérablement plus élevés que les 8 milliards de milliards de l’an dernier. « Les dix personnes les plus riches valent 1,15 billion de dollars, soit une augmentation de deux tiers par rapport aux 686 milliards de dollars de l’année dernière », écrit Forbes. Le classement 2021 réalisé par ce dernier met en évidence le fait que la pandémie a permis aux plus riches de s’enrichir davantage.

A l’échelle mondiale donc, malgré – ou peut-être grâce – à la crise sanitaire, qui a été doublée d’une crise économique, 660 personnes sont devenues milliardaires, selon Forbes, qui dresse ce classement depuis 1986.

Le nombre de personnes devenues milliardaires pour la première fois cette année est un record inédit – 493 – ce qui correspond approximativement à un nouveau milliardaire toutes les 17 heures. 210 milliardaires sont basés en Chine et à Hong Kong et 98 aux Etats-Unis. Sans surprise et pour la quatrième année consécutive, Jeff Bezos, avec une fortune estimée à 177 milliards de dollars, soit 64 milliards de plus que l’an dernier, est la personne la plus riche du monde, suite à la hausse des parts d’Amazon, nous dit Forbes. Elon Musk est celui qui a gagné le plus en dollars. Il a été propulsé à la deuxième place, avec une fortune estimée à 151 milliards de dollars, soit 126,4 milliards de dollars de plus que l’an dernier, alors qu’il était à la 31e place et possédait 24,6 milliards de dollars. La raison principale est la haute de 705 % des parts de Tesla.

L’actionnaire majoritaire et le président-directeur général du groupe de luxe LVMH, le Français Bernard Arnault conserve sa troisième place mais sa fortune a doublé, passant de 76 à 150 milliards de dollars, suite à la haute de 86 % des parts du groupe LVMH, qui possède les marques Louis Vuitton, Christian Dior et la chaîne de magasins de cosmétiques Sephora. Ce beau monde est suivi par le fondateur de Microsoft, Bill Gates ($124 milliards) et le créateur de Facebook Mark Zuckerberg ($97 milliards). Warren Buffett homme d’affaires, investisseur et milliardaire est en 6ème place, avec 96 milliards de dollars et … + 33% en un an !

En 7ème et 8ème positions, on trouve les deux Larry : Larry Page (Google/Alphabet) et Larry Ellison (Oracle), qui engrangent respectivement 93 milliards et 91,5 milliards de dollars chacun. En neuvième position on retrouve Sergey brin (Google) et en dixième position L’Indien Mukesh Ambani (84,5 milliards de dollars) qui détrône l’Espagnol Amancio Ortéga (Zara) 77 milliards de dollars et à la douzième place la Française, Françoise Bettencourt Meyers (L’Oréal) 73,6 milliards de dollars. Dans ce classement à douze on trouve huit Américains, deux Français un Espagnol et un Indien.

Dans ce classement des milliardaires, on trouve désormais deux femmes dans le Top 20 avec une autre héritière, Alice Walton qui profite, comme ses deux frères(Jim & Rob), des bonnes performances de l’entreprise de grande distribution créée par son père Sam, Walmart. Sa fortune est estimée à 61,8 milliards (17ème place). Deux Chinois sont également présents : Ma Hateng, le patron de Tencent à la 15ème place (+5 place) grâce à une fortune estimée à 65,9 milliards de dollars, et, Zhong Shanshan, le patron très discret de Nongfu Spring (un géant de l’eau en bouteille), en 13ème position, avec 68,90 milliards de dollars.

A noter que Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, disparait de ce Top 20 (il était 17ème en 2020 avec 38,8 milliards de dollars). Le Mexicain Carlos Slim Helu, (Télécommunications), 16ème rang, se fraye un chemin dans un classement dominé par les Américains. Et au royaume des milliardaires, les dirigeants des “Big Tech”, comme Google, Facebook, Amazon ou Microsoft, grillent plus que jamais la politesse à tous les autres, avec 10 accessits. A noter, et c’est une première, aucune fortune “pétrolière” n’est présente cette année, dans notre classement du fait de la crise sur les cours de l’or noir.