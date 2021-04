La Bourse de Casablanca clôture en très légère baisse

La Bourse de Casablanca a terminé sans grand changement mercredi au terme d’une nouvelle séance calme, son indice principal, le Masi, perdant 0,1% à 11.526,42 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) s’est stabilisé à 940,39 points, tandis que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a cédé 0,12% à 9.366,92 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est affiché à 10.511,85 points (-0,01%) et le FTSE Morocco All-Liquid à 9.852,73 points (-0,07%).

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″ a enregistré une petite baisse de 0,02% à 878,37 points.

Au terme de cette journée, 12 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé dans le rouge, contre 6 en hausse, tandis que les six restants n’ont affiché aucune variation.

L’indice de l' »Industrie pharmaceutique » s’est offert la meilleure performance de la séance (+1,83%), grâce à la bonne tenue de Sothema (+2%).

Le secteur de l' »Agroalimentaire/production » a avancé de 0,59%, porté par la majorité de ses valeurs, notamment Centrale Danone (+1,96%), Lesieur Cristal (+1,16%), Cosumar (+0,6%) et Mutandis SCA (+0,21%).

L’indice ses « Services de Transport » a pris, de son côté, 0,42%, celui du « Bâtiment et Matériaux de Construction » 0,29% et « Boissons » 0,21%.

Du côté des perdants, l’indice de la « Sylviculture et Papier » a accusé la plus forte baisse (-3,95%), suivi de celui des « Sociétés de Portefeuilles-Holdings » (-3,18%) et « Pétrole et Gaz » (-1,55%).