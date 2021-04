Coronavirus: La Chine fournira 10 millions de doses du vaccin Sinopharm entre les mois d’avril et mai

Ce mercredi 7 avril 2021, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est entretenu avec Li Zhanshu, président de l’Assemblée nationale du peuple chinois, sur les relations entre les deux pays et entre les deux institutions législatives, et un nombre de questions d’intérêt commun. Le dirigeant chinois en a profité pour confirmer la livraison de 10 millions de doses du vaccin Sinopharm entre les mois d’avril et mai 2021.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont apprécié le nouveau dynamisme dans la voie de la coopération maroco-chinoise depuis la visite du Roi Mohammed VI en Chine en 2016 et la signature d’un accord de partenariat stratégique entre les deux pays, « où la coopération bilatérale a connu un saut qualitatif dans les domaines économique, commercial et autres. «

Li Zhanshu a confirmé que l’appel téléphonique passé par le Roi Mohammed VI avec le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, en août de l’année dernière, a donné un nouvel élan au partenariat. entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le Covid-19 en particulier, et a annoncé que son pays avait précédemment fourni au Royaume un nombre important de vaccins contre le virus Covid-19, et sera soucieux de fournir au Royaume environ 10 millions doses de vaccins pendant les mois d’avril et mai de cette année, saluant dans le même contexte le leadership du Roi Mohammed VI et les remarquables résultats obtenus par le Maroc dans la lutte contre la pandémie.