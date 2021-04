Revue de presse quotidienne de ce vendredi 9 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 9 avril 2021

L’Opinion

• Dakhla: Une centaine de femmes bénéficient du programme « Women invest ». Une centaine de femmes entrepreneures et porteuses de projet dans la région de Dakhla-Oued Eddahab ont bénéficié de la première édition du programme « Women invest ». Lors de la cérémonie de clôture de ce programme d’appui à l’entreprenariat féminin qui s’inscrit dans le cadre de partenariats public-privé, des certificats ont été remis aux bénéficiaires. Les bénéficiaires de ce programme ont suivi 30 heures de formation du 8 au 31 mars, en vue de développer et de mettre en avant leurs projets créateurs de valeurs, à même de créer un réseau dynamique de femmes entrepreneures pour appuyer le développement local.

• Le CSPJ examine la situation professionnelle des magistrats et les nouveaux fondements stratégiques de son action. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a tenu mardi sa réunion hebdomadaire, consacrée à l’examen des points prévus à son ordre du jour relatifs à la situation professionnelle des magistrats et aux nouveaux fondements stratégiques de son action. Lors de cette réunion, le Conseil a poursuivi l’étude de ces fondements visant à renforcer la confiance dans le pouvoir judiciaire à travers plusieurs axes notamment la communication, la transparence et la modernisation. Dans le cadre d’insuffler une nouvelle dynamique à ses fonctions, le Conseil a également débattu de la question de la création de comités thématiques concernés par des questions d’actualité afin d’optimiser le rôle confié au Conseil dans l’élaboration des rapports sur le système judiciaire.

Le Matin

• Des milliers de réfugiés résidant au Maroc bénéficieront d’un accompagnement professionnel. L’ambassade du Japon au Maroc offre un soutien financier de 190.000 dollars au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés pour financer le projet de «protection et d’assistance des réfugiés au Maroc» qui a pour objectif de soutenir cette frange de la population pour se reconstruire une vie digne dans leur nouveau pays d’accueil, le Maroc. Dans le détail, le projet consistera à accompagner les réfugiés en situation de vulnérabilité en favorisant leur accès au marché de l’emploi ou encore en les aidant à créer leur propre activité génératrice de revenus. Dans une déclaration au journal en marge de la cérémonie de célébration du lancement de ce projet, François Reybet-Degat, représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a indiqué que le Royaume comptait actuellement 14.000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont 55% sont des réfugiés syriens et 12% des Yéménites.

• La CGEM et le CCME mobilisent les entrepreneurs marocains à l’étranger. La CGEM, à travers sa 13e région Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde (MeM by CGEM), et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) ont signé une convention-cadre de coopération visant à promouvoir la participation des Marocains du monde au développement économique du Royaume. Cette collaboration a pour objectif de travailler de manière étroite pour mobiliser les compétences et les entrepreneurs marocains à l’étranger pour investir au Maroc, contribuer au développement économique de leur pays. Il s’agit également de l’identification et le management de profils de Marocains du monde.

L’Economiste

• Emploi: pas de reprise spectaculaire. Les jeunes, les femmes, les personnes sous-qualifiées… Pour ne pas être évincées du marché du travail, ces catégories vulnérables ont besoin de mesures ciblées. Pour le Centre marocain de conjoncture, le redémarrage du processus productif s’effectuera d’une manière sélective, en fonction des potentialités de chaque secteur, de la taille et de l’ancrage de l’entreprise ainsi que de l’état de santé des pays partenaires. Des mesures dédiées aux entreprises à faible potentiel sont également nécessaires.

• Marjane Holding s’engage pour le sourcing local. C’est avec une fierté, clairement affichée, que le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, a procédé mercredi à la signature de deux conventions de partenariat pour le développement du sourcing local entre Marjane Holding, l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement et la Fenagri. Par ces accords, le leader de la grande distribution s’engage à augmenter son approvisionnement auprès des industriels locaux du textile et de l’agroalimentaire. Il s’agit, selon le ministre, de deux secteurs importants notamment à l’export. Le textile, qui représente 1.200 entreprises et quelque 198.000 emplois, a exporté près de 37 milliards de DH en 2019. L’industrie agroalimentaire, elle, représente 1.900 entreprises et quelque 160.000 emplois, exporte plus de 33 milliards de DH.

Libération

• Dette extérieure publique: Encours de 374,3 MMDH en 2020. L’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 374,3 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l’année écoulée, indique la Direction des études et des prévisions financières (DTFE) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. Cet encours se répartit sur 199,5 MMDH pour le Trésor et 174,8 MMDH pour les autres emprunteurs publics, précise la DTFE qui vient de publier son bulletin trimestriel de la dette extérieure publique. S’agissant des tirages sur emprunts extérieurs publics, ils ont porté sur un volume global de 75,8 MMDH en 2020, relève la même source.

• Rencontre de chefs d’entreprises polonaises avec les directeurs des CRI des provinces du Sud. Une rencontre a eu lieu, mercredi, par visioconférence, entre les directeurs des centres régionaux d’investissements (CRI) des provinces du sud et des chefs d’entreprises polonaises intéressés par le marché marocain. Lors de cette rencontre, tenue à l’initiative de l’ambassade du Royaume en Pologne, les directeurs des CRI des régions de Lâayoune Sakia El Hamra, Mohamed Jifer, et de Dakhla Oued Eddahab, Mounir Houari, ont mis en exergue le potentiel d’investissement et le climat des affaires favorable dans les provinces du sud. Les deux responsables ont présenté aux opérateurs économiques polonais les opportunités qu’offrent ces provinces, devenues une zone d’investissements par excellence grâce à ses nombreux atouts fiscaux et géographiques.

Al Bayane

• Le FMI prévoit une croissance de 4,5% de l’économie marocaine en 2021. L’économie marocaine devrait enregistrer un taux de croissance de 4,5% en 2021, selon les nouvelles projections du Fonds monétaire international (FMI). Dans son dernier rapport semestriel sur les Perspectives de l’économie mondiale publié mardi, le FMI anticipe une croissance de 3,9% pour 2022. Cette prévision de reprise de 2021 demeure inférieure à celle de 5,2% annoncée par le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration lors du dernier Comité de veille économique du 02 avril 2021, et celle de 5,3% annoncée par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib lors du dernier conseil de cette institution le 23 mars 2021.

• OCP Africa et la BID s’allient pour booster la riziculture en Côte d’Ivoire. Le marocain OCP Africa et la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), membre de la Banque islamique de développement (BID) ont signé un accord de partenariat pour booster le programme rizicole Agribooster en Côte d’Ivoire. Lancé en 2018, ce programme a pour but d’accompagner les riziculteurs et d’améliorer les chaînes de valeur agricoles dans ce pays ouest-africain. Concrètement, Agribooster devra bénéficier à environ 20.000 riziculteurs et mettra à la disposition de ces derniers « l’ensemble des conditions nécessaires pour augmenter leurs rendements et revenus, notamment par la fourniture d’engrais et de semences hybrides, la formation aux bonnes pratiques agricoles et à la fertilité des sols ainsi que l’accès au marché », selon OCP Africa.

Al Massae

• Les juridictions financières appelées à exercer pleinement leurs attributions constitutionnelles. Le premier président de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, a appelé les juridictions financières à exercer pleinement leurs attributions constitutionnelles, conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Les directives royales incitent les juridictions financières à remplir l’intégralité de leurs fonctions au regard de la Constitution, notamment en termes de contrôle des finances publiques et de protection des principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes, a-t-elle souligné lors d’une réunion avec les différentes composantes de la Cour.

Al Alam

• La récente décision du gouvernement d’interdire les déplacements nocturnes pendant le mois de Ramadan a provoqué un mécontentement généralisé parmi les Marocains. Les médias sociaux ont été submergés par des réactions condamnant cette décision, qui consacrerait une situation sociale déjà compliquée imposée par la pandémie de coronavirus. Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus a justifié cette décision par une augmentation des cas d’infection, dont le nombre a doublé en un mois, ainsi que par la propagation de nouveaux variants du virus.

Assahra Al maghribia

• Le Président du Parlement arabe salue le rôle pionnier joué par SM le Roi dans le soutien aux questions arabes et régionales.Le Président du Parlement arabe, M. Adel Abdel Rahmane Al-Asoumi, a salué, jeudi au Caire, le rôle de pionnier joué par SM le Roi Mohammed VI dans le soutien des questions arabes et régionales. Lors de ses entretiens avec M. Ahmed Tazi, Ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Al-Asoumi a également exprimé son estime et sa gratitude pour les efforts déployés par le Maroc et le rôle joué par le Royaume pour le renforcement et la consolidation des relations entre les pays arabes.

• 7ème prix national du micro-entrepreneur: 27 lauréats primés, dont 15 femmes. Un total de 27 lauréats, dont 15 femmes, ont été primés pour l’originalité et la réussite de leurs micro-projets et ce, lors de la 7ème édition du Prix national du micro-entrepreneur, tenue mercredi à Casablanca en mode hybride, à l’initiative du Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS) et de la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM). Ce prix a porté sur neuf catégories à savoir, le prix spécial CMS pour la formalisation, le prix développement humain, le prix micro-entreprise innovatrice, le prix micro-entreprise féminine, le prix micro-entreprise jeune, le prix tourisme responsable, le prix de Réinsertion, le prix de l’économie verte et le prix d’encouragement. Originaires des quatre coins du Royaume, les lauréats de cette année exercent dans la poterie, l’agriculture biologique et hydroponique, la couture et broderie, le tourisme rural, la boucherie, la menuiserie et la coiffure et esthétique entre autres.