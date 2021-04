L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) organise en collaboration avec l’Office National des Œuvres Universitaires, Sociales et Culturelles (ONOUSC) et la Caisse Marocaine de l’Assurance Maladie (CMAM), la 2ème édition de la journée d’information et de sensibilisation sur l’Assurance Maladie Obligatoire gratuite des Etudiants sous le thème « AMOE, parce que votre université se soucie de votre santé « .

L’évènement, qui organisé à distance au profit des étudiants éligibles à ce programme, a pour objectifs de créer un espace d’échange pour une meilleure compréhension de ce régime, mais aussi de présenter le système de l’AMOE, d’expliquer les procédures à suivre pour en bénéficier, ainsi que de mettre en évidence le panier de soins et les taux de remboursement possibles, précise l’UM5.

Au programme, une rencontre à distance avec des responsables de l’Office National des œuvres universitaires, sociales et culturelles et de la Caisse Marocaine de l’assurance maladie, une séance de questions/réponses sur l’assurance, une conférence sur le système d’assurance maladie obligatoire, ainsi qu’une visite à la page web d’assurance AMOE et aux vidéos d’information et de sensibilisation.