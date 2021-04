Serie A : La Fiorentina refuse l’offre de l’AC Milan de 20 millions d’euros pour Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat n’ira nulle part cet été. Elément indispensable de la Fiorentina, l’international marocain, pisté par l’AC Milan s’est vu bloqué par son club qui a refusé une offre de 20 millions d’euros de la part des Rossoneri.

Il y a quelques semaines, le directeur sportif de l’AC Milan, Paolo Maldini aurait coché le nom de Sofyan Amrabat pour évoluer en milieu de terrain aux côtés de Franck Kessie, Ismael Bennacer et Sandro Tonali. La capacité d’Amrabat à combiner qualité et quantité en fait un profil flexible et attrayant, notamment chez les clubs italiens.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina aurait mis un stop à Milan affirmant que son joueur est intouchable. Le club des Rossoneri aurait mis 20 millions d’euros dans l’assiette, soit le même montant payé par l’alto à Vérone pour l’acheter en janvier 2020.

L’international marocain de 24 ans a disputé 25 duels de Serie A pour la Fiorentina cette saison et est considéré comme un élément précieux de l’équipe. Milan aurait contacté le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, mais il a fermement décliné l’offre des Rossoneri.

Pour rappel, Sofyan Amrabat a signé un contrat jusqu’en juin 2024 et les Violets attendent une offre plus fructueuse pour le Marocain.