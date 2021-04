Variants Covid-19: L’UE mobilise 123 millions d’euros pour la recherche 

En vue de soutenir les recherches urgentes sur les variants du Coronavirus, la Commission européenne a annoncé, mercredi, la mobilisation d’un montant de 123 millions d’euros dans le cadre d’Horizon Europe, le nouveau programme de recherche et d’innovation de l’UE.

Ce premier financement d’urgence au titre d’Horizon Europe s’ajoute à une série d’actions de recherche et d’innovation financées par l’UE pour lutter contre le coronavirus, précise un communiqué de l’exécutif européen.

Il intervient également dans l’action globale menée par la Commission européenne pour prévenir et atténuer les effets des variants et y riposter, conformément au nouveau plan européen de préparation à la bio-défense, l’incubateur HERA, ajoute la commission européenne.

Citée dans le communiqué, Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, a indiqué que l’UE continue de mobiliser tous les moyens disponibles pour lutter contre cette pandémie et résoudre les difficultés que posent les variants du coronavirus.

« Nous devons combiner nos forces afin de nous préparer pour l’avenir, en intervenant depuis la détection précoce des variants jusqu’à l’organisation et à la coordination d’essais cliniques de nouveaux vaccins et traitements, tout en garantissant une collecte et un partage corrects des données à tous les stades », a-t-elle estimé.

A cet effet, la Commission a lancé de nouveaux appels à projets qui complètent les actions antérieures visant à mettre au point des traitements et des vaccins contre le coronavirus, « en organisant et effectuant des essais cliniques pour faire progresser la mise au point de traitements et de vaccins prometteurs ».

Ces projets soutiendront la création de réseaux Covid-19 à grande échelle au-delà des frontières de l’Europe, en créant des liens avec les initiatives européennes, et renforceront les infrastructures nécessaires au partage des données, de l’expertise, des ressources de la recherche et des services d’experts entre chercheurs et organismes de recherche, est-il souligné.