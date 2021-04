Premier League : Kevin De Bruyne prolonge avec Manchester City

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, a signé une prolongation de contrat de deux ans qui le maintiendra au club jusqu’en 2025.

L’international belge, dont l’accord existant devait expirer en 2023, a 30 ans en juin et semble désormais prêt à réaliser la majeure partie du reste de sa carrière à l’Etihad.

De Bruyne été l’un des acteurs clés du milieu de terrain de Pep Guardiola ces dernières années. Il a gagné en qualité sous l’Espagnol, devenant l’un des meilleurs milieux de terrain au monde.

De Bruyne a eu un charme brillant depuis qu’il a rejoint le club de Wolfsburg en 2015, remportant sept trophées majeurs, qui pourraient passer à 11 d’ici la fin de la saison si City réussit dans sa chasse au quadruple.

« Je ne pourrais pas être plus heureux.Depuis que j’ai rejoint City en 2015, je me suis senti chez moi. J’adore les fans, ma famille est installée ici à Manchester et mon propre jeu s’est très bien développé », a-t-il déclaré après sa prolongation.

« Ce club de football est axé sur le succès. Il m’offre tout ce dont j’ai besoin pour maximiser mes performances, donc signer ce contrat a été une décision simple. Je joue le meilleur football de ma carrière et je sens honnêtement qu’il y a plus à venir », a-t-il ajouté.

« Je me concentre maintenant sur la réussite de la fin de la campagne actuelle. Nos résultats et performances jusqu’à présent ont été excellents, mais nous devons nous assurer de terminer la saison avec l’argenterie que nous méritons », souligne-t-il.