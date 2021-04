Ligue des Champions : Chelsea de Ziyech face à Porto, les retrouvailles entre le PSG et le Bayern

Cette deuxième soirée des quarts de finale de la Ligue des Champions, ce mercredi 7 avril promet du divertissement avec les retrouvailles entre le tenant du titre le Bayern Munich et le malheureux finaliste le Paris Saint-Germain, et la rencontre entre le club de Hakim Ziyech Chelsea, et l’outsider le FC Porto.

Thomas Tuchel cherchera la qualification en Ligue des Champions après la défaite de choc du week-end dernier contre West Brom et la sortie prématurée de Hakim Ziyech qui a fait couler beaucoup d’encre.

En effet, Chelsea a subi une défaite dévastatrice 5-2 à domicile contre les candidats à la relégation et a perdu la chance de terminer quatrième de la Premier League.

Désormais, les Blues se rendent en Espagne où ils affronteront Porto en quarts de finale de la Ligue des champions et Tuchel est heureux d’annoncer un certain nombre de changements, dont N’Golo Kante et Christian Pulisic qui répondront présent.

Reste à savoir si le technicien allemand choisira d’aligner l’international marocain qui a précédemment offert la qualification à son équipe en 8e face à l’Atletico de Madrid en marquant le 2e but.

Pour sa part, le FC Porto sera privé du milieu de terrain Sérgio Oliveira en raison d’une suspension d’un carton jaune. Il a marqué deux buts pour aider Porto à dépasser la Juventus dans les 16 derniers buts, dont un en prolongation. Le club portugais sera également privé de Mehdi Taremi, expulsé lors du match retour contre la Juventus. Neutral Séville sera le lieu des deux jambes.

De l’autre côté, c’est comme un air de déjà vu. Le Paris Saint-Germain cherchera à se venger de celui qui l’a privé d’un premier trophée en Ligue des Champions, le puissant tenant en titre, le Bayern Munich.

Le PSG pourra profiter de l’absence du meilleur buteur Robert Lewandowski et de son compatriote Serge Gnabry, le premier blessé et le second testé positif au coronavirus.

Hansi Flick pourrait faire appel à l’ancien attaquant du PSG Eric-Maxim Choupo-Moting pour le remplacer. L’entraîneur du Bayern a plus d’options en défense, où Jérôme Boateng et Alphonso Davies sont de retour après avoir raté la victoire de samedi sur Leipzig en raison d’une suspension.

De son côté, le géant de Ligue 1 devra se passer des services de Leandro Paredes, suspendu, ainsi que Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Mauro Icardi et Layvin Kurzawa.

Avec sa paire de milieu de terrain de premier choix, l’entraîneur Mauricio Pochettino placera probablement Danilo Perreira aux côtés d’Idrissa Gueye au centre du terrain avec Thilo Kehrer ou Colin Dagba à l’arrière droit à la place de Florenzi, touché par le coronavirus.

Cependant,Neymar sera disponible pour le match alors que Pochettino se tourne vers son équipe pour corriger les erreurs qu’ils ont commises lors de la défaite 1-0 contre leurs rivaux de Ligue 1, Lille.