El Otmani rassure quant à son état de santé

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a tenu à rassurer l’opinion publique quant à son état de santé.

Aussi s’est-il pris de gazouiller sur Twitter un “communiqué“ dans lequel il tente de dissiper les craintes et les inquiétudes des personnes préoccupées par la problématique de sa santé. Aux nombreux citoyens qui se soucient de mon état de santé, je répondrai que je souffre depuis des jours d’un rhume et d’une méningite qui m’ont forcés à suspendre certaines de mes activités officielles. Mais mon état de santé n’est pas préoccupant, Dieu soit loué. Je tiens à remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, pour l’égard qu’il me porte, l’attention qu’il m’a accordé tout au long de cette période.