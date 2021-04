LdC : Le Real s’offre Liverpool, Man City arrache la victoire à Dortmund

Cette première soirée de quart de finale de la Ligue des Champions dans le cadre des matchs allés se finit par la victoire du Real Madrid et celle de Manchester City qui se sont imposés respectivement face à Liverpool et le Borussia Dortmund.

Liverpool n’aura visiblement pas eu sa revanche sur le Real Madrid lors de ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions et s’incline ainsi un but à 3, à cause d’une défense fragile qui a eu raison du géant anglais.

En effet, le Real Madrid a assuré l’essentiel malgré l’absence de ses deux cadres, Sergio Ramos et Raphael Varane. L’équipe de Zinedine Zidane a ouvert le score à la 27e minute grâce à Vinicius Junior qui fait ainsi taire les rumeurs de sa mauvaise forme.

Le Brésilien servit par Toni Kroos réussit son contrôle de la poitrine et aligne Alisson, qui n’a pas pu compter sur ses défenseurs, qui font encore défaut pour laisser passer Marco Asensio qui vient offrir le deuxième but aux Merengues (36′).

Conscients de prendre le large face une équipe puissante, les Reds viennent réduire l’écart après la pause, suite à une frappe de l’Egyptien Mohamed Salah (51′).

Un premier et dernier but pour les Anglais qui n’aura pas suffit à calmer les ardeurs des Espagnols. Et c’est encore Vinicius Junior qui vient enfoncer le clou à la 65e minute pour sceller ce match qui leur donne un avantage pour le retour.

Parallèlement, Manchester City, auteur d’une belle campagne en Ligue des Champions continue sur sa belle lancée et arrache la victoire au Borussia Dortmund, et pourtant ce n’était pas gagné.

Les Citizens ont pris de l’avance à la 19e minute suite à un but de Kevin De Bruyne qui conclut facilement du pied droit. La réponse s’est fait attendre pour le BVB qui a pu compter sur Marco Reus pour égaliser à la 84.

Cependant, Phil Foden a marqué un but tardif (90′) pour Manchester City contre le Borussia Dortmund à l’Etihad pour donner à l’équipe de Pep Guardiola l’avantage lors de leur match de quart de finale de la Ligue des champions.