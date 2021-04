Exécutif : El Otmani dit son satisfecit quant aux réalisations dans le domaine social 

Les réalisations du Maroc dans le domaine social ont contribué de manière tangible à soutenir les groupes vulnérables et à réduire les disparités spatiales et sociales, a affirmé le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, soulignant la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine, à faire face aux défis restants et à répondre aux besoins et attentes légitimes. Priorité donc, selon le Chef du gouvernement, aux impératifs de développement économique et social, contrecarrer à la crise sanitaire liée au coronavirus, ou encore soutenir la relance économique post-Covid-19.

Dans une note publiée sur le site officiel du département du chef du gouvernement El Otmani a indiqué « que l’exécutif a accordé une grande attention au chantier social, dans lequel le Maroc s’est engagé depuis des années sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, ajoutant qu’à cet effet, le gouvernement s’est employé à renforcer et à développer les divers programmes d’assistance sociale, à améliorer la gouvernance et l’efficacité de ces programmes, à lancer le chantier de réforme du système de ciblage, à diversifier et étendre les mécanismes de soutien aux groupes vulnérables, à étendre la couverture sanitaire de base et les systèmes de retraite, et à développer un système de compensation pour perte d’emploi ».

Autant de chantiers à travers lesquels devrait se refléter la politique volontariste du gouvernement. El Otmani, a exprimé sa fierté, quant à la « révolution sociale » que le souverain a lancée en appelant à une protection sociale pour tous les Marocains dans les cinq prochaines années, approuvée par le Conseil des ministres en février 2021, puis adopté à l’unanimité par le parlement en mars 2021. En autres chantiers, El Otmani a estimé que la généralisation de la couverture sociale, en tant que chantier national d’envergure, permettra de fortement stimuler le chantier social, notant que le gouvernement a poursuivi l’appui au régime d’assistance médicale (RAMED) tout en initiant sa réforme, et en mettant en place un système de couverture médicale destinée aux étudiants.

Il a en outre loué l’élargissement effectif dernièrement de la couverture sociale pour toucher, les professionnels et les travailleurs indépendants et les non-salariés, portant le taux de couverture à 69% de la population en 2019, contre 52% en 2015 et 35% en 2012. Le document a relevé que le gouvernement a également lancé, conformément aux Hautes Orientations Royales, la deuxième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) (2019-2023), avec un budget global de 18 milliards de dirhams, outre l’augmentation du budget du fonds d’appui à la cohésion sociale de 2,9 milliards de dirhams en 2017 à 4,7 en 2020, ce qui a permis de développer des programmes et des mécanismes d’appui au profit des catégories vulnérables.

El Otmani a, par ailleurs, fait remarquer que l’aide directe destinée aux veuves ayant la garde des leurs enfants orphelins a été renforcée, passant d’un total de 72.000 bénéficiaires et 140.000 orphelins en 2017, à près de 107.000 veuves et 181.000 orphelins en 2020, en plus de la consolidation d’un nombre de programmes d’appui aux personnes en situation de handicap, et l’organisation à leur profit, pour la première fois, de concours communs pour accéder à la fonction publique, avec le recrutement, entre 2019 et 2021, de 650 personnes, en plus de leur participation à d’autres concours de recrutement.

Le document conclut que le gouvernement à généralisé en 2018 le programme « Tayssir » de soutien à la scolarisation, portant le nombre des bénéficiaires d’environ 800.000 en 2016 à 2,5 millions en 2020.