Maroc: La Ford Kuga élue voiture de l’année 2021

Ford Kuga succède à Volvo S60 et a été élue, mardi à Casablanca, voiture de l’année 2021 au Maroc, dans le cadre de la deuxième édition de « Car Of The Year », organisée par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Suite à une série d’essais statiques et dynamiques effectués par un jury, le nouveau Kuga a remporté ce concours face à 6 autres voitures finalistes, à savoir, Audi Q3 Sportback, Mercedes GLA, Kia Niro, Renault Captur, Renault Clio 5 et Peugeot 2008.

Cet évènement a pour objectif d’élire la voiture de l’année par un panel sélectionné de journalistes et d’experts spécialisés dans l’automobile en assurant une transparence et une équité à toutes les marques participantes.

A cette occasion, Adil Bennani, président de l’AIVAM, a souligné que cette manifestation incarne la vision de l’Association pour développer le marché automobile au Maroc, expliquant qu’il s’agit de jeter la lumière sur un véhicule qui aura séduit un jury par ses caractéristiques techniques, statiques, et dynamiques.

Cette édition a mis en lice au premier tour, outre les 7 modèles précités, Audi Q3, BMW Série 2 Gran Coupé et Série 4 Coupé, Ford Focus, Hyundai Sonata, Kia K5 et Seltos, Nissan Juke, Opel Corsa, Seat Arona et Skoda Scala et Kamiq.

Le jury de COTY Morocco est constitué de journalistes spécialisés en automobile, avec la participation de deux femmes cette année. Il s’agit de Jalil Bennani (Les Eco) Président du jury, Mohamed Akisra (Le Matin), Ahmed Belghiti (l’économiste), Rafik Lahlou (Expert en automobile), David Jeremie (Challenge), Mehdi Laaboudi (Wandaloo.com), Leila Benjelloun (Golf du Maroc), Khadija Dinia (Luxury life Morocco) et Nabil Sbai Tanji (Auto-Magazine).

La première édition du concours « Car Of The Year 2020 » a été remportée par le modèle Volvo S60.