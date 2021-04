Algérie : 111ème mardi estudiantin, la jeunesse algérienne n’en démord pas

De nombreux étudiants, appuyés par des centaines de citoyens, ont marché, ce mardi dans plusieurs villes, en Algérie. Et si, à Tizi Ouzou, ils ont été empêchés de manifester ce n’est pas le cas à Bejaïa, Oran, Constantine, Alger ou ailleurs où la jeunesse algérienne s’en est donnée à cour joie pour réclamer comme chaque mardi que Dieu fait en Algérie, un changement radical du système de gouvernance.

Pour leur 111e mardi, les étudiants ont entonné comme à l’accoutumée des slogans en faveur d’une « Algérie libre et démocratique », une «presse libre », une « justice indépendante », d’un « Etat civil et pas militaire ». A Alger, plus qu’ailleurs, la parade était exceptionnelle, puisque des centaines d’étudiants pour ne pas dire des milliers sont à nouveau sortis pour battre le pavé. Dans une marche estudiantine pacifique à l’occasion de ce 111e mardi, ils ont réitéré leur soutien aux revendications du Hirak populaire du vendredi pour un changement radical en Algérie. Après s’être rassemblés à la place des Martyrs, les étudiants appuyés par les citoyens, ont sillonné les principales rues menant à la grande-poste, halte incontournable pour les manifestants qui ont réitéré leur soutien total aux revendications du Hirak populaire pour une Algérie meilleure, une presse indépendante et un Etat de droit.

Tout au long de leur parcours, les étudiants ont scandé les slogans hostiles au pouvoir en place et brandi les banderoles, pour dire que leurs revendications étaient légitimes et qu’ils étaient des étudiants et non des terroristes , et qu’il fallait libérer les détenus, car ce ne sont pas des « dealers de cocaïne ». Chemin faisant les citoyens de tous âges les ont rejoint. Affirmant que leur marche continuerait jusqu’à satisfaction de leurs demandes, les manifestants ont également appelé à la libération des manifestants arrêtés samedi dernier, et ont exprimé leur rejet des élections législatives du 12 juin prochain. Ils ont également brandi des pancartes appelant à cesser les pratiques de torture et de répression et d’incarcération des manifestants.

Une allusion on ne peut plus claire, en référence aux 24 manifestants arrêtés samedi 3 avril lors d’une tentative de marche à Alger et qui ont été placés, hier lundi 5 avril, sous mandat de dépôt. C’est en tous cas ce que rapporte le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) en Algérie dans deux communiqués rendus publics sur Facebook. Dix d’entre eux, ont été placés sous mandat de dépôt par le tribunal de Baïnem, précise la même source. « Toutes les personnes arrêtées samedi 3 avril et présentées, le 5 avril 2021, devant le procureur et juge d’instruction du tribunal de Baïnem ont été placées sous mandat de dépôt. Seul Mohamed Amine Bedar (mineur) a été relâché », détaille le Comité dans son premier communiqué. Les quatorze autres manifestants ont, quant à eux, comparu devant le tribunal de Sidi M’hamed avant de connaître le même sort. Ils sont poursuivis pour « atteinte à l’unité nationale, attroupement non armé et incitation à attroupement non armé », souligne le CNLD.

La décision de placer en détention ces manifestants, arrêtés lors des marches de samedi dernier, a provoqué l’indignation et la consternation des activistes du Hirak qui ont tenu des rassemblements devant les deux tribunaux concernés à Alger lors des présentations. Le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations unies (HCDH) avait exigé, le 5 mars, des autorités algériennes de cesser immédiatement les violences à l’encontre des manifestants pacifiques et mettre un terme également aux détentions arbitraires. « La libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées ou détenues arbitrairement pour leur soutien présumé au Hirak » et « abandonner toutes les charges retenues contre elles », avait indiqué le HCDH.