La Bourse de Casablanca clôture en légère hausse

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges, mardi, proche de l’équilibre, son indice principal, le Masi, gagnant 0,04% à 11.538,06 points. Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) s’est stabilisé à 940,39 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu s’est apprécié également de 0,04% à 9.378,31 points.

Les indices internationaux ont évolué en ordre dispersé. Le FTSE CSE Morocco 15 a reculé de 0,02% à 10.513,02 points alors que le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,05% à 9.859,77 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi, pour sa part, à 878,56 points (+0,02%).

La cote a vu 12 de ses indices sectoriels gagner du terrain, contre seulement 8 perdants, alors que 4 secteurs n’ont affiché aucune tendance.

Ainsi, l’indice « Boissons » (+2,09%) a signé la meilleure performance sectorielle, suivi par « Industrie pharmaceutique » (+1,81%), porté par la bonne tenue de Sothema (+1,98%).

Compensant les pertes de Fenie Brossette (-3,82) par les gains de Label Vie (+1,29%) et Auto Hall (+2,29%), le secteur distributeurs est arrivé troisième, grappillant 1,34%. A la hausse également, l’indice des « Mines » a avancé de 1,26%, boosté par Manegem (+1,79%), SMI (+1,02%) et Minière Touissit (+0,59%). De même, celui du « Bâtiment et matériaux de construction » a progressé de 1,16% et « Électricité » de 0,42%. Tout en bas du classement figurent les indices sectoriels « Sylviculture et papier » (-3,94%), « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (-1,59%) et « Télécommunications » (-0,72%).

Le secteur des « Banques » a cédé 0,30%, fragilisé par les baisses de Attijariwafa Bank (-0,47%), BMCI (-0,42%), BCP (-0,36%) et CIH (-0,19%). Bank Of Africa a, en revanche, pris 0,22% alors que CDM est resté inchangé. Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 159,32 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. Par valeurs, Afriquia Gaz a drainé 59,32 MDH, Microdata 46,24 MDH, BMCI 17,62 MDH et Itissalat Al-Maghrib 11,71 MDH. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 597,93 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Ib Maroc.com (+3,99% à 31,52 DH), Involys (+3,11% à 111,15 DH), Res Dar Saada (+2,65% à 25,99 DH), Alliances (+2,60% à 32,32 DH) et Société des Boissons du Maroc (+2,59% à 2.375 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-3,95% à 17,28 DH), Med Paper (-3,94% à 13,16 DH), Fenie Brossette (-3,82% à 46,10 DH), Douja Prom Addoha (-2,01% à 6,33 DH) et AGMA (-1,92% à 4.041 DH).