Coronavirus/Ramadan: Une annonce du gouvernement attendue pour jeudi

Les annonces du gouvernement marocain concernant les mesures sanitaires pour le mois de Ramadan sont attendues pour jeudi, a déclaré ce mardi, une source gouvernementale. Pour le moment, aucune décision officielle n’a encore été prise ni communiquée, a ajouté cette source, qui dément les rumeurs partagées ces derniers jours.

Alors que le mois de Ramadan est attendu dans quelques jours, les fausses informations et la spéculation sur les mesures sanitaires consacrées à ce mois vont bon train. Et pour cause, l’année dernière, à cette même période, le Maroc était plongé en plein confinement en raison de la crise épidémiologique.

Cette année, le gouvernement marocain n’a pas encore précisé sa feuille de route pour ce mois très important sur le calendrier musulman. Et, ce sont surtout les restaurateurs et propriétaires de cafés qui s’inquiètent le plus d’une possibilité de confinement ou de couvre-feu plus corsé étant donné que les Marocains ont pour habitude de sortir le soir après avoir rompu le jeun.

« Le gouvernement n’a pas encore pris de décision concernant les mesures de fermeture de nuit pendant le mois de Ramadan », a affirmé une source gouvernementale dans une déclaration à Hespress, démentant toutes les informations circulant en ce moment sur les réseaux sociaux ou chez les citoyens.

Mais, l’exécutif ne tardera pas à annoncer les mesures sanitaires pour ce mois, a ajouté la même source. « Le gouvernement annoncera très probablement, jeudi, les mesures liées à la prévention du coronavirus pendant le mois de Ramadan ».

Le gouvernement marocain a déjà laissé entendre que le mois de Ramadan connaitra des mesures spécifiques après des annonces indiquant une situation épidémiologique « inquiétante » qui s’explique par une hausse des cas graves et des morts, ainsi que le nombre de variants britanniques aujourd’hui présent dans 7 régions du Royaume. A cela, s’ajoute un ralentissement de la campagne de vaccination contre le covid-19, la suspension des liaisons aériennes avec la France et l’Espagne, en plus de l’apparition d’un variant typiquement marocain.

L’annonce des mesures pour le mois de Ramadan devrait coïncider également avec la prolongation de l’état d’urgence sanitaire pour un mois prévue jeudi. Outre les commerçants qui s’inquiètent de l’établissement de mesures strictes pendant le mois de Ramadan, c’est aussi les fidèles qui s’inquiètent pour les prières du Tarawih, qui se font pendant plusieurs heures dans la nuit et, qui sont considérées comme partie intégrante de ce mois sacré.