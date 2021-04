Espagne: Pedro Sanchez en tournée séduction économique en Afrique

Le chef du gouvernement espagnol tente cette semaine de repositionner la diplomatie espagnol sur l’échiquier africain, un continent dans lequel la péninsule ibérique se sent sous-représentée.

Deux destinations sont au menu des visites du chef de gouvernement socialiste, l’Angola et le Sénégal. Les principales raisons de ces déplacements sont différentes, toutefois l’aspect économique prédomine, selon les autorités espagnoles.

En Angola, Pedro Sanchez sera reçu par le président Joao Lourenço et sera accompagné d’une délégation d’acteurs économiques espagnols, de chefs d’entreprises, pour tenter de nouer des partenariats avec c pays qui cherche à s’allier à de nouveaux partenaires économiques pour diversifier son économie et réduire sa dépendance au pétrole.

L’Espagne qui a été gravement affectée par la crise du coronavirus, affectant son économie tournée essentiellement vers le tourisme, cherche à se refaire une nouvelle santé dans des pays africains en implémentant ses entreprises au moment où le marché européen commence à saturer.

Avec cette tournée limitée à deux pays, Madrid va déjà tâter le terrain et voir les possibilités de partenariats avec l’Angola où des pays comme le Portugal, les Etats-Unis et la France sont déjà implémentés.

Le pays ibérique cherche à faire de l’Afrique un enjeu majeur de son économie future, il va même y consacrer 10 ans pour reprendre une place dans l’économie du continent composé de plus d’une cinquantaine de pays. « Nous voulons faire de cette décennie, la décennie de l’Espagne en Afrique », a déclaré le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez.

Selon, la secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Xiana Mendez, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et le Portugal ont « un avantage considérable » dans l’ancienne colonie portugaise.

Au Sénégal, Pedro Sanchez rencontrera le président Macky Sall et l’accent sera mis surtout sur la lutte contre l’immigration clandestine. En effet, avec la crise du coronavirus, la pression migratoire s’est accentuée sur les îles Canaries. L’Espagne cherche actuellement à convaincre les pays concernés de rapatrier leurs ressortissants.