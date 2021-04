Fès : Une journée d’étude sous le thème « Université, Notariat et Développement »

Dans le cadre des journées universitaires du partenariat, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, organise une journée d’étude sous le thème « Université, Notariat et Développement », en collaboration avec le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc, et le Conseil Régional de l’Ordre des Notaires de la région de Fès, Taza, Sefrou.

Cette journée d’étude sera organisée, le Jeudi 08 Avril 2021 à partir de 14h30 au centre de conférences et de formation relevant de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a fait savoir l’ordre des notaires dans un communiqué parvenu à Hespress Fr.

Cet événement sera aussi une occasion pour signer une convention cadre de coopération et de partenariat entre l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc, et le Conseil Régional de l’Ordre des Notaires de la région de Fès, Taza, Sefrou précise la même source.

Au programme, un panel des officiels se prononcera au tout début de l’évènement. Il s’agit du Président de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Pr. Radouane Mrabet, u Président du Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc, Maitre Abdellatif Yagou ainsi que la la Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Notaires de la Région de Fès-Taza-Séfrou, Maitre Asmae Khoulani Hassani.

S’agissant des travaux du panel académique, Pr. Abdelaziz Squalli Ex doyen de la FSEJS et directeur du laboratoire de recherche ESSOR interviendra dans la thématique « Enseignement Universitaire et formation des notaires : état des lieux et perspectives » tandis que Maitre Mohamed Loutfi, notaire de Fès autour de la thématique « Le développement économique et social au Maroc : quel rôle pour le notaire ? ».