La Bourse de Casablanca débute en ordre dispersé

La Bourse de Casablanca a débuté la séance de mardi en ordre dispersé, le Masi affichant une légère hausse alors que le MSI20 évoluait dans le rouge. Quelques minutes après l’ouverture, le Masi prenait 0,04% à 11.537,77 points et le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, cédait 0,07% à 939,7 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, prenait également 0,04% à 9.378,45 points.

S’agissant des indices internationaux, l’indice FTSE CSE Morocco 15 se repliait de 0,07% à 10.507,56 points et le FTSE CSE Morocco All-Liquid se dépréciait de 0,03% à 9.851,15 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » évoluait autour des 878,30 points (-0,01%).

Aux valeurs, Lydec (-2,97%) accusait la plus forte baisse de la matinée, suivie de Minière Touissit (-1,3%), Sonasid (-1,06%) et CIH (-0,57%). En revanche, Afriquia Gaz (+3,98%), Auto Hall (+3,61%), Colorado (3,04%) et BMCI (+2,08%) affichaient les meilleures performances en ce début de journée.

Lundi, la Bourse de Casablanca avait terminé en baisse, le Masi et le MSI20 cédant 0,34% chacun