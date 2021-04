Israël: Netanyahu désigné Premier ministre malgré ses ennuis judicaires

Le président israélien Reuven Rivlin a désigné, lundi, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu pour former un nouveau gouvernement. La veille, le président a mené des consultations avec les différents partis pour faire un choix jugé « peu éthique ».

Benjamin Netanyahu a été désigné une quatrième fois en deux ans pour former un exécutif dans le pays miné par les crises politiques et qui a connu pas moins de 4 élections législatives anticipées en l’espace de deux ans.

L’indétrônable « Bibi » va s’atteler à la tâche de former un nouveau gouvernement certainement loin de son ancienne alliance avec le ministre de la Défense, Benny Gantz, issu du parti Bleu Blanc, avec qui il devait partager son précédant mandat, avant que l’impasse sur le vote du budget ne fasse chuter le gouvernement et provoque les législatives du 23 mars.

« J’ai pris ma décision sur la base des recommandations (des partis), qui indiquent que le député Benjamin Netanyahu a une plus grande possibilité de former un gouvernement », a déclaré le président Rivlin lors d’une déclaration télévisée. « C’est pourquoi j’ai décidé de le charger de former un gouvernement ».

Cette désignation de Benjamin Netanyahu intervient au lendemain de la reprise de son procès pour trois affaires notamment pour « corruption ». La procureure générale Liat Ben-Ari a accusé le Premier ministre d’avoir usé de son pouvoir de façon « illégitime du grand pouvoir gouvernemental qui lui est conféré, entre autres pour demander et obtenir des avantages injustifiés de propriétaires de médias importants en Israël pour faire avancer ses affaires personnelles ».

En amont des critiques qui lui seront faites, le président israélien a déclaré mardi connaitre « la position que beaucoup partagent, selon laquelle le président ne devrait pas confier cette tâche à un candidat qui fait face à des accusations criminelles, mais selon la loi et la décision des tribunaux, un Premier ministre peut continuer à jouer son rôle même lorsqu’il est confronté à des accusations ».

« Ce n’est pas une décision facile pour moi, tant moralement qu’éthiquement », a-t-il ajouté, affirmant qu' »aucun candidat n’a de réelle possibilité » d’obtenir le seuil nécessaire au sein du Parlement pour devenir de facto chef du gouvernement. Alors que ce seuil est fixé à 61 députés, le groupe de Netanyahu n’a reçu le soutien que de 52 parlementaires, tandis que le centriste Yaïr Lapid a reçu le soutien de 45 députés.