L’affaire des deux humoristes franco-algériens qui s’en sont pris au Maroc dans une vidéo prend de l’ampleur. Après la plainte déposée par le club des avocats, qui a vigoureusement « condamné ses propos haineux, abjects et racistes proférés à l’encontre des enfants marocains », le procureur du Roi auprès du tribunal de Marrakech a donné ses instructions pour l’ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre de ces humoristes/influenceurs, résidant en France.

Les individus pointés du doigt dans cette affaire sont les deux acteurs franco-algériens, Brahim Bouhlel et Hedi Bouchenafa ainsi que l’influenceur marocain Zbarbookin. Ils ont été convoqués lundi matin par la police judiciaire à Marrakech, comme affirmé par Me Mourad Elajouti, avocat au barreau de Casablanca et président du Club des avocats du Maroc (CAM).

Le parquet général du tribunal de première instance de Marrakech a par la suite donné ses instructions à la police judiciaire, pour l’ouverture d’une enquête judiciaire. Dans ses instructions, le ministère public a demandé à écouter les détenus suite aux « insultes et la publication de photos de mineurs sans le consentement des parents», avant de les porter devant son assistance après l’expiration du délai légal de garde à vue afin de prendre la décision appropriée à leur encontre, et ce, conformément à la loi.

Il convient de rappeler que l’affaire a démarré après la publication d’une vidéo par l’acteur franco-algérien Brahim Bouhlel, à Marrakech, où il a tenu des propos particulièrement virulents envers les Marocains, en insultant notamment les femmes et les enfants.

L'acteur franco-algerien Bouhlel Brahim (@brvhym – voix off), l’acteur Hedi Bouchenafa et le snapchatteur Zbarbooking humilient des enfants, profèrent des paroles dégradantes et véhicules des clichés salaces au Maroc.

Nous attendons des autorités une réaction exemplaire. pic.twitter.com/wLCoXsBvnP — Moorish Movement ۞ (@MoorishMovement) April 3, 2021

« La dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et l’ai baffé en dirhams » a lancé Brahim Bouhlel sur ses stories Instagram qui poursuit en voix off avec Bouchenafa à l’image. « Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les p… que je paie 100 dirhams », continue-t-il, avant de s’en prendre à des enfants qu’il croise, en les traitent de “fils de p…”.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et suscité l’indignation des Marocains, qui aimaient plutôt bien le jeune acteur algérien de la série à succès « Validé« . Malgré avoir présenté ses excuses, Brahim Bouhlel est toujours dans le collimateur des Marocains qui n’arrivent toujours pas à avaler la vidéo qui a fait polémique, et dont les propos restent inexcusables même sur le ton de la rigolade.