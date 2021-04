Coronavirus : un jour dans le monde

Ce lundi 5 avril 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 131 593 180 (+263 992) cas de coronavirus à travers le monde et 2 856 632 (+4 379) de décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également de 74 679 417 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie en Chine, il y a de cela plus de seize mois.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de dimanche 18H à lundi 18H, 676 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 128 nouvelles guérisons et 7 nouveaux décès. De plus, 4 352 033 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 3 951 023 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 498 329 cas confirmés, 8 850 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 484 921 guérisons, un total de 5 525 727 tests (soit une augmentation de 4 027), et 4 310 cas en cours de traitement dont 452 dans un état grave (18 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce lundi 5 avril 2021, 4 273 493 cas 113 893 morts, 3 840 617 rémissions pour 40 511 979 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 551 964 de nombre de cas avérés et 52 987, 269 102 personnes ont reçu une première injection de vaccin. Elle est suivie du Maroc 498 329 cas confirmés et 8 850décès, de la Tunisie 260 044 contaminations et 8 965 décès, de l’Égypte, 204 965 et 12 163 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 217 327 cas et 3000 décès, de l’Algérie 117 622 cas et 3 105 morts, de la Libye 163 442 cas et 2 757 décès, et du Nigéria 163 195cas et 2058 décès.

Europe :

La France déplore 197 décès du coronavirus et 10 793 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 97 005 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 4 893 971 cas confirmés de contamination. Plus de 6,3 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 3 678 944 cas et 111 326 décès, plus de 11,22 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 311 325 cas au total. Le pays dénombrait, lundi 5 avril 2021, 75 783 morts au total . 8,74 millions de personnes ont été vaccinées. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 376 560 cas et 127 104 décès, plus de 37 millions de personnes ont été vaccinées. L’Allemagne, compte ce jour de dimanche 21 mars 2021, 2 902 999 cas recensés et 77 070 décès, 14,38 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin. Le Portugal a porté le total à 16 885 morts et 823 494 cas confirmés. 1,69 million de personnes ont été vaccinées. La Russie fait état lundi 5 avril 2021 de 4 538 101 cas détectés pour 99 049 morts. Plus de 12,12 millions doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce samedi, comptent 555 377 décès au total, et 30 755 089 cas d’infections. Plus de 167 millions de personnes ont été vaccinées. Au Canada, on dénombre 1 013 920 cas au total et 23 083 décès, 6,30 millions de personnes ont reçu une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 331 433. Le pays en est à 12 984 956 cas recensés. 25,13 millions de personnes ont reçu le vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 250 458 cas de coronavirus et 204 147 décès, Plus de 9 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 582 367 cas de contaminations et 52 877 décès. Le Chili, compte 1 032 612 cas recensés et dénombre 23 677 morts au total. L’Argentine compte 2 393 492 cas et 56 199 décès, 4,26 millions de personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 446 219 cas et 64 094 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 165 101 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 12 589 067 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 79, 1 millions de personnes. La Corée du Sud compte 105 752 cas d’infections et 1 748 décès, 990 094 doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 102 908 cas au total et 4 851 morts, plus de 139, 97 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 482 867 cas recensés et de 9 221 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 1,09 millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 1 945 964 cas confirmés et 63 332 décès, au total. Israël comptait samedi 834 603 cas avérés et 6 248 décès au total, 10,1 millions personnes ont été vaccinées.