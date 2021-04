Le club des avocats porte plainte contre l’acteur Brahim Bouhlel après ses insultes envers les Marocains

C’est une vidéo qui a vivement choqué les internautes. De passage au Maroc, l’acteur franco-algérien Brahim Bouhlel connu pour son rôle dans la série française à succès « Validé » a eu des propos particulièrement virulents envers les Marocains, en insultant notamment les femmes et les enfants. Face à son comportement exécrable, le club des avocats a décidé d’entamer une action en justice.

Dans la vidéo tournée à Marrakech, Brahim Bouhlel accompagné de l’acteur Hedi Bouchenafa ainsi que le snapchatter franco-marocain Zbarbooking ont suscité la polémique en faisant des remarques dégradantes sur les Marocains et plus particulièrement sur les femmes et les enfants de rue.

« La dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et l’ai baffé en dirhams », lance Brahim Bouhlel sur ses stories Instagram qui poursuit en voix off avec Bouchenafa à l’image.

« Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les p… que je paie 100 dirhams », continue-t-il, avant de s’en prendre à des enfants qu’il croise, en les traitent de “fils de p…”.

L'acteur franco-algerien Bouhlel Brahim (@brvhym – voix off), l’acteur Hedi Bouchenafa et le snapchatteur Zbarbooking humilient des enfants, profèrent des paroles dégradantes et véhicules des clichés salaces au Maroc.

Très rapidement, le Club des Avocats au Maroc « CAM » est monté au créneau pour dénoncer les propos inacceptables du pseudo humoriste et affirme intenter une action en justice.

« Le Club des Avocats au Maroc condamne vigoureusement les lâches propos haineux, abjects et racistes à l’encontre des enfants Marocains proféré par des pseudo-influenceurs et pseudo-humoristes et décide de ce fait de porter plainte devant le procureur du Roi pour diffamation, injures publiques et discrimination. Ces propos abominables ont porté atteinte à la dignité des enfants marocains », peut-on lire sur le communiqué, qui poursuit :

« Le CAM dénonce également ces déclarations qui reflètent l’immaturité de leurs auteurs, et une provocation insultante et une offense injurieuse. Le Club des Avocats au Maroc compte également demander aux autorités publiques de prendre les mesures administratives afin que ces personnes fassent l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer au territoire marocain pour atteinte à l’ordre public ».

Voyant la polémique enflée, les principaux protagonistes se sont excusés . « Nous avons fait une blague en donnant de l’argent aux petits enfants. Je suis vraiment désolé si je vous ai manqué de respect », a déclaré Hedi Bouchenafa.

« J’ai été traité comme un roi au Maroc. J’ai fait de mon mieux. Je ne fais pas partie de ces gens qui font des trucs bizarres. Je m’excuse auprès de ceux que j’ai pu offenser », a-t-il ajouté.

Même son de cloche du côté Zbarbooking et Brahim Bouhlel qui ont également exprimé des regrets face à leurs propos. «Suite à la polémique sur l’histoire, je tiens à m’excuser auprès de toutes les personnes que j’ai pu blesser car ce n’était pas mon intention. Je sais que les mots et les actions qui apparaissent dans cette vidéo peuvent être en contradiction avec qui je suis, étant moi-même marocain. J’aime mon peuple et les traditions de mon pays », a déclaré le snapchateur d’origine marocaine.

De son côté, Bouhlel a accusé certains partis supposés qui «veulent s’emparer d’une vidéo humoristique diffusée sur les réseaux sociaux pour s’en détourner et suggérer [qu’il] a délibérément insulté, outragé ou diffamé le peuple marocain». «Ce n’est pas le cas: pas un seul instant je n’ai voulu abîmer ou salir l’image du Royaume, de ses habitants ou de ses enfants», a-t-il insisté en l’appelant de l’humour.

Malgré les regrets exprimés, le procureur du roi à Marrakech a donné ses instructions d’ouvrir une enquête judiciaire contre les trois célébrités, selon Mourad Elajouti, président du Club des avocats au Maroc.