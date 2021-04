L’Opération Marhaba aura-t-elle lieu? Le Maroc se tourne vers les compagnies maritimes

Le Maroc prend la température chez les compagnies maritimes concernant la tenue de l’Opération Marhaba, après son interruption l’année dernière pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le gouvernement marocain a entamé les préparatifs de l’Opération Marhaba et compte sur la coopération des compagnies maritimes, demandant à ces dernières opérant des lignes entre les deux rives du détroit de Gibraltar de présenter leur « plan de flotte dans le cadre des préparatifs de la prochaine opération Marhaba », selon l’EFE.

Officiellement, aucune décision sur l’opération n’a encore été communiquée, ni de la part de l’Espagne ni celle du Maroc. Marhaba représente le plus grand mouvement de personnes et de véhicules au monde entre deux continents: dans sa dernière édition, en 2019, 3.340.045 passagers et 760.215 véhicules ont traversé le détroit dans ses phases de départ et de retour.

Ce mouvement de personnes favorise non seulement les regroupements familiaux, mais constitue également un formidable stimulant économique au Maroc, puisque ses émigrants résidant en Europe, qui constituent l’essentiel de l’opération, laissent une énorme quantité de devises en trois mois (15 juin -15 septembre) dans lequel il se développe.

Lorsque l’été dernier le gouvernement marocain, après plusieurs mois d’incertitude, a annoncé qu’il annulait cette opération, il a néanmoins maintenu ouvertes certaines lignes maritimes de passagers avec l’Europe, notamment depuis Sète en France et Gênes en Italie, toutes deux à destination de Tanger.

Les navires qui parcouraient ces routes devaient être équipés de laboratoires à bord pour pouvoir effectuer des tests PCR qui permettraient d’isoler les passagers testés positifs à leur arrivée au Maroc, un pays qui a su contrôler avec succès la propagation du virus grâce aux restrictions de mouvement.

Actuellement, il est obligatoire pour entrer au Maroc la présentation d’un test PCR valable 72 heures, en plus d’une réservation d’hôtel; mais aussi, le pays du Maghreb a fermé ses frontières terrestres et ses cieux à plus de quarante pays «jusqu’à nouvel ordre».