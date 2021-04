Le comité technique en charge du dialogue sectoriel pour la Sant, se réunit ce mercredi 7 avril, à la Direction des Ressources Humaines, en présence de la Direction de la DRC pour convenir d’un projet de décret modifiant le décret d’octobre 2017 relatif à l’Ordre des Infirmiers et Techniciens de Santé incarnant le contenu de l’accord du 12 novembre 2020.

Cette rencontre a été décidée à l’issue d’une réunion de dialogue sectoriel, tenue vendredi dernier au ministère de la Santé en présence du directeur des ressources humaines, du directeur de la réglementation et du contentieux (DRC) et des représentants des syndicats de la santé a fait savoir la CDT et le syndicat national de la santé (SNE).

Les deux syndicats ont ainsi indiqué, qu’au départ, et concernant le dossier des infirmières avec une formation de deux ans, et après la présentation des deux responsables du ministère, la CDT a exprimé son refus à la dernière proposition du ministère des finances et a souligné son adhésion au contenu de l’accord convenu entre les syndicats du secteur de la santé et le ministère lors de la réunion du 12 novembre 2020.

Etaient également à l’ordre du jour de ces discussions, les trois autres revendications des employés de la santé pour lesquelles ils attendent une réponse et sur le sort de la correspondance adressée par le ministère de la Santé à ce sujet au département des Finances. .

Il s’agit, entre autres, de l’augmentation de l’indemnisation des risques professionnels et la révision du statut des médecins et du dossier des assistants médicaux. Après discussion, il a été convenu, selon la CDT et le SNE, de tenir une réunion sur les développements et l’étendue du développement des négociations sur ces points, dès que possible.

D’autre part, le syndicat indique que la discussion sur le projet « emploi santé publique » est en cours entre les différents départements (Finances, Service public et Secrétariat général du gouvernement). Ce projet, que le syndicat CDT avait été parmi les premiers syndicats à l’avoir mis en avant depuis 2010, en ce sens qu’il signifie une reconnaissance officielle et effective de la particularité du secteur de la santé publique et la prise en charge de l’élément humain.

Cela répondrait, selon les deux syndicats, aux attentes des agents de santé de tous les groupes dans le sens d’améliorer les conditions matérielles, sociales et professionnelles des travailleurs, de les motiver, de l’équité, de valoriser leurs efforts et leurs sacrifices, ainsi que d’améliorer les performances et l’efficacité du système de santé. La décision pour la version finale du projet de la fonction publique de la santé sera prise dans les prochains mois.