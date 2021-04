Russie: Vladimir Poutine signe pour la présidence en 2036

Le président russe Vladimir Poutine, a signé lundi la loi qui lui permettra de continuer à rester président jusqu’en 2036 lorsqu’il aura 84 ans. Le texte prévoit une « remise à zéro » de ses mandats présidentiels.

Très controversée, la loi qui a été largement approuvée par les Russes qui ont voté par le « oui » à plus de 74% des votants sur un taux de participation allant jusqu’ 65%. Avec cette lui, le président russe âgé de 68 ans, est assuré de rester à la tête du Kremlin jusqu’en 2036.

En mars 2020, la Cour constitutionnelle russe avait donné son accord à une large réforme voulue par le président Vladimir Poutine, indiquant dans un arrêt qu’elle était conforme à la loi. Un an plus tard et à la même période, le Parlement russe a définitivement adopté cette modification votée par référendum constitutionnel.

Alors qu’il avait longtemps assuré ne jamais prétendre à se maintenir au pouvoir en changeant la Constitution en sa faveur, le président russe a présenté cet amendement par surprise en l’incluant dans son projet de réformes constitutionnelles.

Avec cette loi signée aujourd’hui, le président russe pourra remettre ses comptes à zéro et prétendre à briguer un total de 4 mandats, alors que jusqu’ici, un président ne pouvait pas en faire plus de deux.

La réforme du président inclut par ailleurs l’introduction dans la loi des valeurs chrétiennes conservatrices, patriotiques et des mentions faisant barrière au mariage gay, et permet à Vladimir Poutine de briguer déjà, son 5ème mandat au moment où la fin de celui-ci doit s’achever en 2024.