Fès : La créativité chez les jeunes talents à l’honneur au 19è festival national du film éducatif

La créativité chez les jeunes talents sera mise à l’honneur à l’occasion de la 19-ème édition du festival national du film éducatif, prévue les 08 et 09 avril sous format numérique, autour de la thématique »le film éducatif, une vision esthétique de l’éducation à l’image’’.

Pur cette édition, et à l’initiative de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Fès-Meknès (AREF-FM), un jury de premier plan officiera cette compétition. Il sera présidé par le réalisateur et scénariste marocain, Abdelilah Jouahri, et composé de la critique syrienne lama Attayara, du metteur en scène et critique tunisien Achraf Laamar, du poète marocain Abdessalam lmoussaoui et de l’acteur Azzelarabe Al kaghat.

Cette édition sera rehaussée par un colloque sur la thématique centrale du festival, auquel participeront les critiques Farid Boujida, Lahbib Nassiri, Idriss Eddahbi et Ahmed Sijlmassi.

Les films sélectionnés seront en compétition pour le Grand prix du festival, ainsi que pour ceux des meilleurs scénario, réalisation, interprétation masculine et féminine.

Selon l’AREF-FM, ce rendez-vous annuel tend à développer la créativité chez les jeunes talents et sensibiliser à l’importance de l’ouverture des établissements de l’enseignement sur leur environnement socio-économique et culturel, à la relation entre éducation et cinéma et au rôle du film pédagogique dans la formation des générations montantes.