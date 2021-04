Turquie: Coup de filet contre 10 hauts gradés de la marine pour avoir critiqué Erdogan

Pour avoir critiqué un projet porté par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, pas moins de dix amiraux turcs à la retraite ont été arrêtés. Ces arrestations interviennent alors que le président turc craint un nouveau scénario de tentative de coup d’État mené par des militaires comme celui de 2016.

Les dix amiraux ainsi que plusieurs anciens officiers ont été arrêtés pour avoir signé une lettre ouverte critiquant le projet de « Canal Istanbul », un canal qui permettra d’alléger la pression sur le Bosphore et qui deviendra également un nouveau pôle de l’attractivité touristique de la ville.

Le ton de la lettre ouverte signée par 104 personnes n’est pas passé à Ankara, dans les milieux proches du pouvoir qui ont tout de suite condamné un ton de « coup d’Etat » de ces anciens hauts gradés de la marine turque.

Pour le président du parlement Mustafa Sentop, « il y a une différence entre exprimer ses idées et faire une déclaration sur un ton de coup d’Etat », dans ce pays menacé à maintes reprises par des incursions de l’armée dans la politique, au moment où l’institution militaire est celle qui est censée rester en dehors du champ politique.

Cette forme de rébellion des amiraux à la retraite qui sont désormais visés par une enquête et par des mandats d’arrêt, est la plus importante jamais enregistrée depuis la tentative de coup d’Etat de 2016 visant le président Erdogan.

« Nous allons lutter contre cette mentalité obscure. Il n’existe aucun pouvoir au-dessus de celui de la volonté de la nation », a déclaré de son côté le ministre de la Justice Abdulhamit Gül et le chef de la communication du président turc a promis que toutes les personnes ayant signé cette lettre ouverte et celles qui les encouragent « devront rendre des comptes devant la justice ».

Si les amiraux à la retraite n’ont pas été interpellés à cause de leur âge avancé, d’autres ont toutefois été placés en garde à vue pendant qu’une enquête pour « réunion visant à commettre un crime contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel » a été lancée.

Malgré sa place ultra importante dans la stabilité de la Turquie, l’armée a souvent été impliquée dans des coup d’Etat par le passé, notamment entre les années 60 et 80. L’épisode le plus récent en date est celui de 2016 qui a été avorté mais avait fait 265 morts et 1 440 blessés dont de nombreux civils descendus défendre leur président. Il visait le président Erdogan et a été orchestré par des militaires « hors la chaine de commandement » selon ce dernier.