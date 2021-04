Air France bénéficiera d’une nouvelle aide publique

Paris et Bruxelles sont parvenues à un accord de principe sur un nouveau soutien financier de l’Etat français à Air France, en plein plan de « reconstruction » après la crise du Covid-19 et qui suppose la suppression de 7.580 postes chez Air France d’ici à la fin 2022 et jusqu’à 5.000 chez le groupe Air France-KLM.

En annonçant la nouvelle, le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a précisé que « le montant sera discuté avec Air France. Il y aura un conseil d’administration d’Air France qui doit valider les principes de cet accord ».

Notant qu’il s’agit là d’une « très bonne nouvelle » pour Air France et pour l’ensemble du secteur aérien français, Le Maire a indiqué que « ça a été une négociation longue et difficile mais je pense que nous sommes parvenus avec Margrethe Vestager (commissaire européenne à la concurrence) à un bon accord ».

Et d’ajouter que l’exécutif européen réclamait, en échange de ce soutien de l’Etat, l’abandon par Air France, de certains créneaux horaires d’atterrissage et de décollage à Orly.

Pour rappel, l’Etat français, qui détient 14,3% d’Air France, avait déjà accordé une aide de 7 milliards d’euros, dont 4 milliards de prêts garantis, au transporteur aérien pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.