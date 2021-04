Barrage la « Renaissance » : La RDC souhaite un règlement complet et définitif 

Les pays concernés par la question du Grand barrage la Renaissance sont toujours à la recherche d’un consensus qui permettrait un règlement définitif de ce dossier. En ce sens, une conférence ministérielle s’est tenue cette fin de semaine à Kinshasa, lors de laquelle le Président de la République démocratique du Congo (RDC) et Président en exercice de l’Union africaine (UA), Félix Tshisekedi a souhaité pouvoir parvenir à une définitive à la question.

« Ces échanges et délibérations, offrent aux parties l’opportunité d’examiner et de proposer des solutions aux questions techniques et juridiques en suspens en vue de parvenir, selon une feuille de route et un calendrier à convenir, à un règlement complet et définitif de la question », a encore dit Tshisekedi lors de cette rencontre tenue en présence des ministres des Affaires étrangères et des questions hydrauliques de l’Egypte, du Soudan et de l’Ethiopie.

« Le fleuve doit demeurer une source féconde de vie et de prospérité partagée dans un processus gagnant-gagnant, respectueux des intérêts mutuels et réciproques des Etats et peuples concernés », a fait valoir le président de la RDC, notant que cette réunion ministérielle tripartite est « une étape importante, un événement majeur, un pas décisif ».

A noter que la réunion de Kinshasa marque la reprise des pourparlers tripartites après avoir été suspendus sur fond de divergence entre les trois pays sur des points techniques et juridiques se rapportant à la mise en service et le remplissage de ce grand barrage.