Guercif : 881 bénéficiaires d’une caravane médicale en ophtalmologie

Quelque 881 personnes ont bénéficié d’une caravane médicale en ophtalmologie organisée à Guercif, du 1er au 3 avril courant, à l’initiative de l’Association Nour des maladies oculaires.

Cette campagne médicale a été réalisée en partenariat et en coopération avec la préfecture de la province de Guercif, la délégation provinciale de la Santé et les conseils provincial et communal.

Selon les organisateurs, cette initiative a comporté plusieurs activités, dont la mesure de l’acuité visuelle et la correction optique au profit des bénéficiaires qui avaient un rendez-vous médical à l’hôpital provincial de Guercif, en plus du dépistage de maladies de l’œil qui nécessitent une intervention chirurgicale.

La campagne a profité à 661 adultes, dont 479 femmes, et 220 enfants (130 filles et 90 garçons), ont précisé les responsables de l’Association Nour, faisant savoir que 98 personnes atteintes de la cataracte ont bénéficié de cette initiative.