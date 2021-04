Le temps qu’il fera ce lundi 5 avril 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 5 avril 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

– Nuages bas avec bancs de brume ou de brouillard ou bruines localisées en matinée et en nuit sur les côtes et les plaines Nord et Centre, la rive méditerranéenne et l’Oriental.

– Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Vent modéré d’Est sur le Tangérois et faible à modéré de Sud à Est à Est sur le Sud-est et de Nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur les reliefs, les Hauts plateaux et l’Oriental, 15/20°C sur le Sud-est et l’extrême Sud du pays et de 10/15°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 15/20°C sur les reliefs, 19/24°C sur le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les côtes Nord et Centre, la Méditerranée et l’Oriental, 24/30°C sur le Sud-Est, Rehamna, Tensift, l’intérieur de Chiadma, d’Abda et du Souss et le Nord des provinces Sud et de 31/36°C sur le Sud des provinces Sahariennes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée le long du littoral Atlantique.