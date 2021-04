Assa-Zag: Distribution de 2.000 vitroplants de palmier dattier au profit des agriculteurs

La direction provinciale de l’Agriculture d’Assa Zag a distribué récemment 2.000 vitroplants de palmier dattier de variété « Majhoul » au profit des agriculteurs de cette province.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) qui accorde un intérêt particulier à la filière dattes, compte tenu de l’importance socio-économique et écologique que revêt ce secteur dans les diverses zones de production.

Elle intervient également dans la poursuite de la mise en œuvre du programme annuel de la direction provinciale de l’Agriculture, dans la mesure où elle a procédé depuis le lancement du PMV à la distribution de plus de 10.000 vitroplants de palmier dattier de différentes variétés.

A cette occasion, le choix a été porté sur la célèbre datte « Majhoul », suite à la demande d’agriculteurs, souhaitant développer la production des dattes et la création de la richesse et des postes d’emploi dans cette zone oasienne qui dispose d’importants atouts permettant de promouvoir la plantation et l’exploitation des palmiers.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l’Agriculture à Assa Zag, Dadi El Anssari a souligné que la dernière opération de distribution de vitro-plants de palmier dattier, qui s’est déroulée en coordination avec les professionnels, a bénéficié aux agriculteurs, que ce soient dans l’oasis d’Assa ou dans les fermes avoisinantes et les collectivités territoriales de la province.

Après avoir rappelé qu’il a été procédé auparavant à la distribution de vitro-plants, notamment des variétés « Boussekri », « Boufegouss » et « Aljihal », M. Dadi a noté que l’introduction de Majhoul aura un impact positif prochainement, que ce soient en termes de production ou de rentabilité financière au profit des agriculteurs.

A noter qu’une convention de partenariat a été signée récemment entre la province d’Assa-Zag, la Chambre d’agriculture de la région de Guelmim-Oued Noun, le Conseil provincial, la direction régionale de l’Agriculture, ainsi que la direction régionale du Conseil agricole, pour le développement des palmiers et la promotion de la production des dattes sur une superficie de 1.200 hectares à Assa-Zag.

Le coût global de ce projet est estimé à 129,96 millions de dirhams, dont 96 MDH d’investissement public et 33 MDH privé. Après la réalisation de 1.200 Ha, objet de la convention, les signataires s’engagent à l’élargissement de la plantation des palmiers dattiers, à travers la création de nouvelles palmeraies sur une superficie de 3.000 ha.