Coronavirus/Maroc : Casablanca et Marrakech, les villes les plus touchées par de nouveaux cas

Les villes de Casablanca et Marrakech ont enregistré le nombre le plus élevé de nouveaux cas, ce dimanche 4 avril.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 498.197 cas confirmés, 8.850 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 484.921 guérisons, un total de 5.521.700 tests (soit une augmentation de 7.404), et 4.426 cas en cours de traitement dont 435 dans un état grave (18 sous intubation). De plus, 4.348.995 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 3.891.875 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 204 nouveaux cas dont 166 à Casablanca, 14 à Nouaceur, 12 à Mohammadia, 10 à Médiouna et 2 à El Jadida.

2e région la plus touchée est celle de Marrakech-Safi qui enregistre 56 nouvelles contaminations dont 42 à Marrakech, 4 à Rehmana, 3 à El Kelaâ des Sraghna, 3 à Safi, 2 à Chichaoua, 1 à Youssoufia et 1 à Essaouira.

Marrakech-Safi est suivie par celle de Rabat-Salé-Kénitra qui recense 29 nouveaux cas dont 8 à Skhirate-Témara, 7 à Salé, 5 à Rabat, 5 à Sidi Kacem, 3 à Kénitra et 1 à Sidi Slimane.

4e région la plus impactée par de nouveaux cas est celle de Dakhla-Oued Eddahab avec 21 nouvelles contaminations à Oued Ed-Dahab.

De son côté, Laâyoune-Sakia El Hamra constate 18 nouvelles contaminations dont dont 17 à Laâyoune et 1 à Boujdour tandis que celle de Souss-Massa en compte 11 à Agadir (10) et Inezgane (1).

8 nouvelles contaminations ont été observées à Tanger-Tétouan-Al Hoceima dont 5 à Tanger-Assilah, 1 à Chefchaouen et 2 à Tétouan, soit une de plus de l’Oriental (4 à Oujda-Angad, 1 à Nador, 1 à Jerada et 1 à Figuig).

Fès-Meknès dresse un bilan de 5 nouveaux cas à Fès. 4 cas sont recensés à Guelmim Oued Noun, particulièrement à Guelmim.

La dernière région à enregistrer de nouveaux cas est celle de Beni Mellal-Khénifra à Béni Mellal et Fquih Ben Salah.