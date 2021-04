Air Arabia : Nouvelle ligne aérienne reliant Eindhoven et Nador

A partir du 3 mai prochain, Air Arabia lance une ligne reliant Eindhoven à Nador, suivant l’évolution de la situation épidémiologique.

Une nouvelle compagnie aérienne sera active à l’aéroport d’Eindhoven. Air Arabia y assurera deux fois par semaine une liaison vers Nador au Maroc.

Les vols seront effectués les lundis ainsi que les vendredis avec un A320 de 174 sièges. Nador n’est pas une nouvelle destination depuis Eindhoven puisque TUI desservait déjà cette destination en Afrique du Nord. Il est prévu qu’Air Arabia desservira le marché VFR (visite de la famille et des amis) où TUI s’est principalement concentré sur le voyageur d’agrément. Si Air Arabia peut obtenir plus de créneaux horaires pour la saison estivale 2021, alors des destinations VFR comme Oujda et Fès au Maroc seront envisagées. Mais la plus grande ville du pays, Casablanca, est également une possibilité.

Air Arabia rappelle que Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et que ses clients doivent se conformer aux conditions et exigences des pays de départ et de destination.