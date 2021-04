Coronavirus : Le Maroc se distingue dans sa campagne de vaccination

Avec 8 millions de vaccinations anti-Covid effectuées, le Maroc “mène la danse”, écrit dimanche le magazine français Le Point, soulignant que depuis le début de la pandémie, le Royaume « déroule une fois encore son savoir-faire ».

Le Point a mis en avant l’efficacité de la campagne de vaccination au Maroc, félicitant le Royaume de sa réactivité.

« D’un point de vue sanitaire, après avoir atteint en 2020 l’autonomie de la protection en fabriquant des masques puis en les exportant, le royaume continue dans sa lancée en vaccinant à haute fréquence », relève le média dans sa Lettre du Maghreb.

Au 2 avril, le pays revendique 3,8 millions de Marocains ayant reçu deux doses et 4,3 millions, une dose. « Contre 53.000 en Tunisie et 75.000 en Algérie. Un fossé”, souligne la publication.

La comparaison entre le Maroc et l’Algérie est “d’autant plus douloureuse pour les ego politiques que ce n’est pas une question d’argent, la capacité d’achats d’Alger n’étant remise en question par personne”, renchérit Le Point, notant que la “guerre des doses” se gagnant à coups d’influence, “Alger pâtit de son absence de politique étrangère pour cause de crise interne”.

“Face à la diplomatie internationale du vaccin, chaque pays joue sa partition. Avec 8 millions de vaccinations effectuées, le Maroc mène la danse”, affirme le magazine.

À ce jour, “le Maroc peut affirmer à sa population et à l’opinion internationale que son volontarisme verbal est suivi d’effet, quand ses voisins sont à la peine”, note l’auteur de l’article.

En effet, le Maroc se distingue sur le continent Afrique, en ce sens où 95% des doses de vaccins anti-Covid administrées, l’ont été au Royaume.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a d’ailleurs fait remarquer que le Maroc figure parmi les dix premiers pays au monde à avoir vacciné une plus grande proportion de sa population, rappelant que le Royaume a acquis 66 millions de doses auprès de différents laboratoires mondiaux, qui ont déjà livré 8,5 millions de doses, dont la majorité provient du chinois Sinopharm et du britannique AstraZeneca, dont l’unité de production est installée en Inde.