Jordanie: Les mouvements «suspects» ont été entièrement contrôlé selon le vice-premier ministre

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, a déclaré dimanche que les mouvements suspects qui visaient la sécurité du pays étaient totalement contrôlés.

Lors d’une conférence de presse sur les arrestations qui a eu lieu hier, samedi, Safadi a déclaré : « Les services de sécurité, à travers des enquêtes, ont poursuivi pendant longtemps les activités et les mouvements du prince Hamza et d’autres visant la sécurité et la stabilité de la patrie. »

Il a ajouté: « Les enquêtes ont permis de suivre les interférences et les contacts avec des parties externes sur le moment le plus approprié pour commencer des mesures visant à déstabiliser la sécurité de la Jordanie. »