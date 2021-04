Fqih Ben Salah : Séminaire autour de l’immigration irrégulière des jeunes

Un Séminaire interactif autour de l’immigration irrégulière des jeunes, s’est tenu, samedi à Fqih Ben Salah, à l’initiative de l’Association carrefour du développement et de la migration.

Organisé en partenariat avec l’Association Al Yooussr pour les droits des enfants, ce séminaire a été l’occasion d’approfondir le débat sur la question de la migration avec à la clé la sensibilisation et l’information des différents acteurs sur l’immigration irrégulière des jeunes.

Dans une allocution, le président de l’association Carrefour du développement et de la migration à Béni Mellal-Khénifra, Ibrahim Dahbani, a indiqué que le monde a récemment connu plusieurs mutations se rapportant à la thématique de la migration, citant la crise de l’emploi qui génère le désir de se déplacer fréquemment chez les plus jeunes.

La migration a été affectée tout au long de l’histoire par le facteur de fermeture des frontières et les mesures de sécurité prises par chaque pays, a expliqué M. Dahbani, rappelant que la crise sanitaire du Covid-19, a également accentué la fermeture des frontières de peur d’une prolifération du coronavirus.

Il s’est félicité à cet égard du rôle joué par le Maroc pour juguler cette crise, compte tenu de sa situation géographique qui a fait de lui pays à la fois de passage et d’installation des migrants subsahariens.

Pour leur part, les différents intervenants ont souligné le rôle de premier plan incarné par le Maroc dans la lutte contre ce phénomène à travers le développement d’approches de développement axées sur les droits de l’Homme.

Ce Séminaire a connu la participation de plusieurs intervenants, notamment, des juristes, des militants des droits de l’Homme, des membres d’ONG et plusieurs acteurs de la société civile en plus de l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences qui a axé son intervention sur son rôle dans la promotion de l’emploi des jeunes et les programmes de la migration saisonnière.