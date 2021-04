Fake news: Le ministère de l’Éducation nationale dément la suspension des cours à partir de lundi

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti catégoriquement, samedi, avoir publié un communiqué au sujet de la suspension des cours pour tous les cycles et niveaux, à partir du lundi 5 avril et jusqu’à nouvel ordre.

Le ministère réagissait dans une mise au point pour éclairer l’opinion publique au sujet d’un « faux » communiqué attribué au ministère que font circuler certaines personnes.

Tous les communiqués du ministère sont publiés via son portail électronique et ses pages officielles sur les réseaux sociaux, a-t-il souligné.

« Autre que ces sources mentionnées, n’est que des fake-news”, précise-t-on.

Le ministère indique en outre qu’il se réserve le droit de poursuivre en justice les personnes qui véhiculent ce genre de fake news.