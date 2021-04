Rabat: Ouverture du 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique

Le 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique, qui vise à placer le sport comme une nécessité institutionnelle et identitaire pour les pays émergents, s’est ouvert samedi à Rabat, en présence de ministres, d’ambassadeurs et de représentants de différentes organisations.

Organisé du 3 au 6 avril, par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’ONG TIBU Maroc, sous le thème « libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport », ce sommet se tient en même temps à Casablanca, Rabat, Dakhla, Laâyoune, Dakar, Lusaka, Monrovia, Niamey et d’autres capitales africaines, avec pour but de favoriser la durabilité transformationnelle auprès de l’ensemble des participants et acteurs en libérant les énergies, en renforçant les capacités des acteurs, en accompagnant les agents du changement africain par le sport et en co-construisant un plaidoyer efficace.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saïd Amzazi a relevé que l’éducation du 21-ème siècle accorde de plus en plus d’importance aux valeurs et aux compétences sociales pour faire face aux défis mondiaux qui attendent les enfants, tels que le chômage, l’inactivité, l’obésité et les conflits.

Le sport a justement le pouvoir d’offrir un formidable cadre universel pour l’inclusion et l’apprentissage de ces compétences par une approche ludique et participe à la lutte contre le décrochage scolaire par le biais d’une pédagogie positive, basée sur la motivation, la bienveillance et la convivialité, a affirmé Saïd Amzazi.

Le sport, a-t-il poursuivi, est surtout un outil d’éducation, permettant de transmettre des valeurs et contribuer à la formation générale de l’individu et à sa socialisation, et ouvre de ce fait de larges territoires d’action éducative et peut enseigner des valeurs telles que l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la persévérance et le respect.

De son côté, le président fondateur de TIBU-Maroc, Mohamed Amine Zariat, a affirmé que son ONG travaille de concert avec le ministère de l’Éducation nationale en matière d’emploi, d’autonomisation et d’éducation des jeunes par le sport.

Ce sommet, qui réunira 24.000 participants, sera marqué par des colloques touchant les différents domaines liés à l’éducation par le sport, des activités dans les quartiers et au sein des associations, ainsi qu’un hommage à des personnes ayant apporté une contribution positive dans les domaines de l’enfant, des filles et des jeunes, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le secrétaire général du département de l’Éducation nationale, vice-président de la Fédération internationale du sport scolaire, Youssef Belkassmi a noté que cette manifestation confirme le rôle pionnier du Maroc dans le domaine sportif, ainsi que le succès du Royaume en matière d’organisation de grands rendez-vous internationaux.

Ce sommet vise à débattre de l’importance du sport et des moyens de l’institutionnaliser, en tant que mécanisme d’épanouissement individuel et collectif, ainsi que des moyens d’échanger les expériences et d’instaurer une politique publique en la matière.

Selon les organisateurs, ce premier sommet permettra de réunir l’ensemble des acteurs nationaux, régionaux et mondiaux qui participent de près ou de loin à la promotion et au développement du sport en tant que levier d’éducation, d’inclusion économique et sociale, d’égalité des chances et de développement durable.

Prenant en compte le contexte sanitaire actuel, ce sommet adoptera un format hybride, notamment par la mise en place d’une série d’activités qui se tiendront en présentiel et d’autres relayées à travers des plateformes de communication digitale configurées à cet effet.

TIBU Maroc est une ONG marocaine qui utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l’éducation, l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes par le sport.