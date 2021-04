Botola : Le Moghreb de Tétouan s’impose face à la Renaissance de Zemamra

Le Moghreb de Tétouan s’est imposé face à la Renaissance Zemamra (3-0), samedi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match comptant pour la 10e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les locaux, réduits à 10 après l’expulsion de Oulad Abdelouahab Roshdi (85e), l’ont emporté grâce à un doublé de Anas Jabroun (22e et 46e) et un but de Hicham El Khaloua (53e).

Grâce à cette victoire, le Moghreb Tétouan s’éloigne de la zone de turbulence et se hisse provisoirement à la 7ème place avec 12 unités aux côtés de la Renaissance Berkane, Youssoufia Berrechid et du Moghreb Fès, tandis que son adversaire du jour est toujours lanterne rouge (6 pts).

Dans la soirée, le Difaa El Jadida croisera le fer avec le Chabab Mohammédia, alors que le Youssoufia Berrechid devra en découdre avec le Mouloudia Oujda.