Marine Royale : Vers un partenariat entre les FAR et le GRSE ?

Selon un rapport du département indien de la Défense, le leader de l’industrie navale indienne, le GRSE, aurait pris contact avec les autorités marocaines en vue d’obtenir leur accord pour la fourniture de différentes classes de navires de guerre au Royaume.

Le GRSE a proposé dans cette lettre ses capacités et sa proposition, indique le même rapport de New Delhi.

Avec à son actif des corvettes capables de neutraliser les sous-marins ennemis en eaux profondes comme sur les océans littoraux, le GRSE est le principal fournisseur de l’Inde en navires de guerre.

La GRSE est une entreprise de construction navale en Inde sous le contrôle administratif du ministère de la Défense, répondant principalement aux exigences de construction navale de la marine indienne et de la garde côtière indienne.

La GRSE tire une grande partie de son chiffre d’affaires de sa division construction navale, qui a contribué respectivement à hauteur de 94,14%, 90,13%, 92,19% et 94,76% au chiffre d’affaires brut de GRSE au cours des exercices 2018, 2017, 2016 et 2015.

En plus de ses capacités de construction de navires et de navires de guerre, GRSE est également engagé dans la production de moteurs et d’autres activités d’ingénierie. La division d’ingénierie fabrique des équipements de pont, des ponts en acier portables préfabriqués et des pompes marines.