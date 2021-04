Coronavirus: Plus de 10.000 morts ces dernières 24H dans le monde

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.840.462 morts morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles samedi à 16h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce vendredi 2 avril 2021 à 18H, de 497.257 cas confirmés, 484.224 guérisons et 8.835 décès alors que 4.331.082 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 3.840.569 ont reçu leur deuxième dose.

Dans le détail, le Royaume 497.257 cas confirmés, 484.224 guérisons, 8.835 décès, et 4.198 cas actifs, dont 420 dans un état grave (25 sous intubation et 212 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Dans le monde, plus de 130.168.360 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de vendredi, 10.140 nouveaux décès et 625.046 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2.922 nouveaux morts, les États-Unis (895) et l’Inde (714).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 554.103 décès pour 30.609.693 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 328.206 morts et 12.910.082 cas, le Mexique avec 203.854 morts (2.247.357 cas), l’Inde avec 164.110 morts (12.392.260 cas), et le Royaume-Uni avec 126.816 morts (4.353.668 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 251 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (220), la Bosnie (206), le Monténégro (205) et la Belgique (199).

L’Europe totalisait samedi à 10H00 GMT 965.895 décès pour 44.397.943 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 792.351 décès (25.107.991 cas), les Etats-Unis et le Canada 577.110 décès (31.598.947 cas), l’Asie 274.448 décès (18.175.795 cas), le Moyen-Orient 114.899 décès (6.596.424 cas), l’Afrique 113.351 décès (4.253.208 cas), et l’Océanie 997 décès (38.054 cas).

Etats-Unis: plus de 100 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin

Plus de 100 millions de personnes aux Etats-Unis avaient reçu à la date de vendredi 2 avril au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays. Dans le détail, plus de 101,8 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin, et 58 millions d’individus sont entièrement vaccinés, dont plus d’une personne sur deux chez les plus de 65 ans.

USA: les personnes vaccinées peuvent voyager

Les personnes vaccinées contre le Covid-19 peuvent recommencer à voyager en prenant des précautions, c’est-à-dire en portant un masque et en respectant la distanciation physique, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires américaines.

Pays-Bas: suspension d’AstraZeneca pour les moins de 60 ans

Les Pays-Bas suspendent les injections de vaccin AstraZeneca pour les moins de 60 ans à la suite de plusieurs cas de caillots sanguins ou thromboses dont au moins un cas fatal, ont annoncé les autorités sanitaires néerlandaises.

France: nouveaux cas de thromboses associés à AstraZeneca

Trois nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques associés au vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca, avec deux décès supplémentaires, sont survenus en France entre le 19 et le 25 mars, selon les autorités sanitaires.

Depuis le début de la vaccination, ce sont « douze cas dont quatre décès au total » de ces thromboses qui sont survenus en France, a indiqué vendredi l’Agence française du médicament (ANSM).

Sinovac double sa production

Le laboratoire chinois Sinovac a annoncé qu’il avait doublé la capacité de production de son vaccin, à deux milliards de doses par an. Ce vaccin, baptisé CoronaVac, est l’un des quatre approuvés par le gouvernement chinois.

Amérique latine et Caraïbes: 25 millions de cas

La région Amérique latine et Caraïbes a franchi vendredi le seuil des 25 millions de cas déclarés de Covid-19, selon un comptage effectué par l’AFP à partir de chiffres officiels.

La région est confrontée à une forte augmentation du nombre des contaminations conduisant plusieurs pays à renforcer à nouveau les restrictions. Le nombre des morts y est de 788.721 pour 600 millions d’habitants.