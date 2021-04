Revue de presse quotidienne de ce samedi 3 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 3 avril 2021

Le Matin

• La Corée du sud financera un projet de réduction de la morbidité néonatale à Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le gouvernement sud-coréen s’est engagé à financer à hauteur de 3,5 millions de dollars un projet de santé visant la réduction de la mortalité maternelle et de la morbidité néonatale dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, au terme d’un compte rendu de discussions signé, jeudi à Rabat, entre l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) et le ministère de la santé. Ce compte rendu de discussions porte sur le projet de renforcement des connaissances et des capacités des professionnels de santé en matière de santé maternelle et néonatale au niveau des établissements de soins de santé primaires à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2021-2025), indique la KOICA dans un communiqué vendredi.

• Les grands chantiers du programme «Al Hoceïma, Manarat Al Moutawassit» atteignent leurs dernières phases. Les travaux de plusieurs grands chantiers, qui s’inscrivent dans le cadre du programme de développement spatial «Al Hoceïma, Manarat Al Moutawassit», ont connu un rythme de réalisation accéléré, a indiqué l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN). Il est prévu que les travaux de construction et d’équipement, qui ont connu un rythme de réalisation accéléré, s’achèvent à la fin de cette année, conformément au calendrier fixé dans le cadre du programme, a précisé l’APDN dans un communiqué.

Libération

• Dialogue arabo-japonais: Pour promouvoir une coopération véritable, mutuellement bénéfique. Le Maroc, qui entretient des relations distinguées avec le Japon, est disposé à mettre à profit tous les moyens disponibles pour contribuer à promouvoir le dialogue politique arabo-japonais et le hisser à un niveau de véritable coopération, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Cette coopération doit se baser sur une vision claire et des plans d’action réalistes pour renforcer les intérêts mutuels et réaliser des bénéfices communs, a-t-il dit lors de la deuxième session de la Réunion ministérielle du dialogue politique arabo-japonais.

• L’OCP, première entreprise africaine à utiliser la technologie blockchain. Le Groupe OCP et la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe (Trade and Development Bank-TDB) ont annoncé, mardi, avoir effectué des transactions commerciales de 400 millions de dollars menées via la technologie blockchain. Un montant de 270 millions de dollars a déjà été exécuté tandis que le reste est prévu durant les prochains mois, indique-t-on dans un communiqué conjoint, notant que le groupe OCP est la première entreprise africaine à exécuter une transaction commerciale intra-africaine utilisant la technologie blockchain.

Assahra Al Maghribia

• Le Comité de veille économique (CVE), réuni vendredi en mode visioconférence, a annoncé que les mesures de soutien afférent aux huit contrats-programmes signés en janvier en faveur de certaines branches d’activités vulnérables, ont été prolongées au 30 juin prochain. Il s’agit, en l’occurrence, des indemnités, des allocations familiales ainsi que l’Assurance maladie obligatoire (AMO) au profit des salariés relevant du secteur du tourisme, de la restauration, des activités des traiteurs et prestataires événementiels, celles des parcs d’attraction et de jeux, des crèches, des salles de sport privées au même titre que le secteur de la presse et des industries culturelles et créatives, précise la même source. L’ensemble de ces mesures qui concernent environ 102.000 salariés, est financé par le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19.

• Économie sociale et solidaire au Maroc: 1,5 M€ pour renforcer le cadre règlementaire. Une convention de subvention de 1,5 millions d’euros (M€) visant à renforcer le cadre réglementaire de l’économie sociale et solidaire (ESS) a été signée entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale et l’Agence française de Développement (AFD). Cette convention a pour objectif de mettre en œuvre une assistance technique destinée à accompagner le ministère dans l’actualisation du projet de la loi-cadre en faveur de l’ESS en vue de valoriser davantage son potentiel économique et l’adapter aux nouveaux enjeux de la relance.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Un député français appelle son pays à ouvrir une représentation diplomatique au Sahara marocain. Alain David, député de la 4ème circonscription de la Gironde (Sud-ouest de la France), a appelé son pays à adhérer à la dynamique actuelle autour de la question du Sahara et ouvrir une représentation diplomatique dans cette région du sud du Maroc. « La France doit suivre les pays qui se sont d’ores et déjà engagés par une représentation diplomatique. Il faut que la France, qui est un grand pays ami du Maroc, soit présente et puisse avoir une représentation forte dans cette partie », a déclaré le député français qui a pris part à une conférence virtuelle sur « la question du Sahara marocain », organisée conjointement par l’association des étudiants marocains de Bordeaux (EMB) et le Consulat général du Royaume dans cette même ville.

• La justice péruvienne porte un nouveau « coup dur » au groupe séparatiste du polisario (Journal péruvien). La Cour constitutionnelle du Pérou a porté un nouveau « coup dur » au front séparatiste du polisario, en rejetant un appel présenté par la défense de la dénommée Khadijatou El Mokhtar contre la décision des autorités de l’expulser et de l’interdire d’entrée sur le territoire péruvien en septembre 2017 pour usurpation d’identité diplomatique, a écrit le journal à grand tirage de Lima « La Razon ». Le quotidien a ajouté que la Cour a rejeté à l’unanimité de ses sept membres l’appel de la défense, estimant qu’il est sans fondement aucun, rappelant que la dénommée Khadijatou El Mokhtar était arrivée à l’aéroport international de Lima le 9 septembre 2017 et a visité le pays comme touriste entre le 10 juin et le 18 août de la même année.

Rissalat Al Oumma

• Covid-19: les mesures de soutien lancées par le Maroc mises en avant lors de la Conférence ministérielle MENA/OCDE. Les mesures de soutien lancés par le Maroc en faveur des populations vulnérables, notamment les jeunes, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, ont été mises en avant, jeudi lors de la Conférence ministérielle MENA-OCDE, tenue en mode virtuel. Intervenant lors de la deuxième session de cette Conférence ministérielle destinée à réfléchir à la conception d’une feuille de route pour la relance économique post-Covid dans la région MENA, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, a souligné les différentes initiatives mises en place, sous les hautes directives de SM le Roi Mohammed VI, en vue de venir en aide aux populations fragilisées par la pandémie de Covid-19 dans la perspective d’une relance post-pandémique.

• Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, catalyseur d’une reprise verte (IFC). Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, au cœur du plan de relance, constitue un catalyseur d’une reprise verte, a indiqué Xavier Reille, Directeur de la Société financière internationale (IFC) pour la région Maghreb.

« Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, au cœur du plan de relance, peut être un catalyseur d’une reprise verte en attirant des investisseurs et des bailleurs de fonds soucieux de cette question », a précisé Reille. La pandémie de Covid-19 est un choc sans précédent dont on ne mesure pas encore pleinement l’impact économique et social. Mais la crise sanitaire est aussi l’opportunité de repenser et réinventer un nouveau modèle de développement plus inclusif, plus résilient et plus durable, a souligné le responsable.

Al Massae

• La DGI annonce des amendes à l’encontre des « boycotteurs » de la CPU. Dans une démarche dirigée contre les partisans du boycott de la contribution professionnelle unique (CPU), qui concerne environ 800 000 commerçants et professionnels, la Direction générale des Impôts (DGI) a annoncé que les contribuables assujettis au régime de la CPU peuvent procéder à la déclaration d’impôt jusqu’au 04 avril courant sans subir de pénalités. « Les contribuables assujettis à la CPU peuvent effectuer leur déclaration d’impôt jusqu’au 04 avril courant sur support papier ou par voie électronique sans pour autant subir les majorations, amendes et pénalités prévues par le Code Général des Impôts (CGI) », indique la DGI dans un communiqué.