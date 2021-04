Coupes africaines : Le Raja de Casablanca, la RSB et le WAC à l’affiche

La Renaissance Sportive de Berkane et le Raja de Casablanca et le Wydad de Casablanca sont concernés par les prochains matchs dans les compétitions africaines, en Coupe de la CAF et Ligue des Champions d’Afrique.

La Coupe de la CAF se poursuit avec un match d’envergure pour le Raja de Casablanca qui affrontera le Pyramids FC pour la dernière de Jamal Sellami qui quittera son pote d’entraîneur après cette rencontre.

La Fédération royale marocaine de football avait autorisé, avec l’approbation des autorités et du ministère de la santé, les Verts à accueillir cette équipe au Complexe Mohammed V à Casablanca.

De son côté, la Renaissance Sportive de Berkane, troisième de son groupe avec 3 unités, devra se surpasser pour se défaire du leader du groupe B, la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK). Cependant, la RSB devra se passer des services de Mohcine Iajour dont la blessure l’éloignera pour un mois.

Pour cette rencontre, la CAF a désigné un quatuor sénégalais. Elle a nommé Issa SY comme arbitre directeur. Il sera assisté de ses compatriotes Amadou Ngom et Hadji Abdoul Aziz Gueye comme linesmans et Alioune Sow Sandigui arbitre de réserve ( 4ème arbitre).

En Ligue des champions, le WAC, déjà qualifié pour le tour suivant affrontera ce samedi à partir de 17 heures au stade Soccer City de Johannesburg, l’équipe sud-africaine de KaizerChiefs, en match comptant pour la cinquième journée du groupe C.