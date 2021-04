Automobile: 120 MDH à la clé avec la nouvelle extension de Clayens NP Morocco

La nouvelle extension de l’usine de production d’équipements et de véhicules automobiles Clayens NP Morocco a été inaugurée, vendredi, en présence du ministre de l’Industrie Moulay Hafid Elalamy. Cette nouvelle extension permettra de renforcer la compétitivité du Maroc dans la fabrication de pièces et véhicules automobiles dans le monde.

« NP Morocco a démontré sa capacité à produire des pièces de bonne qualité dans les délais impartis et au meilleur prix, gagnant ainsi la part de marché chinoise destinée à l’Europe en offrant un coût plus compétitif à partir du Maroc », a déclaré le ministre de l’Industrie Moulay Hafid Elalamy, en marge de l’inauguration de cette nouvelle extension de Clayens NP Morocco à Mohammedia.

Cette nouveau projet d’extension de l’usine permettra de créer 100 emplois en plus portant le total des moyens humains de l’usine à 550 personnes. Selon les prévision, ce projet permettra de générer un chiffre d’affaires supplémentaire de 120 millions de dirhams.

L’extension qui a porté sur une augmentation de la surface de l’usine de l’ordre de 70% a nécessité un investissement de 73 millions de dirhams avec à la clé de nouveaux équipements qui augmenteront les capacités de production atteignant actuellement les 1400 pièces automobiles au sein des écosystèmes automobiles.

Elle vise à faire de cette unité de production usine digitalisée et dotée des dernières technologies de pointe visant à optimiser le processus de fabrication, de spécialisée dans la fabrication de mécanismes de serrures électroniques, de connecteurs de pompes moteur, LED signalétiques pour poids lourd, leviers d’appui-têtes, goulottes pour faisceaux de câbles et systèmes de chauffage…

Ce projet d’NP Morocco, présent au Maroc depuis 2003, s’est fait également dans un souci de réduction de l’empreinte carbone, un objectif que l’usine va tenter d’atteint en 2023 en utilisant de l’énergie solaire.

Avec son usine de de Mohammedia, NP Morocco fournit plusieurs clients internationaux à l’instar de Tesca, Leoni et Sews, PSA, et Stellantis. Avec ce nouveau projet « le Royaume conforte son positionnement en tant que plateforme compétitive de production et d’exportation d’équipements et de véhicules automobiles à l’échelle mondiale », a indiqué Moulay Hafid Elalamy.